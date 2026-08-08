Squads Bahrain vs Hong Kong, China List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 14.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abbasi Abdul Majid
bowler
Ali Zeeshan
wicket keeper
Ahmed Fiaz
no information yet
Barkat Waqas
all rounder
Ahmed Sohail
batsman
Coetzee Martin
batsman
Ali Asif
bowler
Ghazanfar Mohammad
bowler
Anwar Imran Javed
all rounder
Hayat Babar
batsman
Badar Shahbaz
wicket keeper
Iqbal Ateeq
bowler
Butt Muhammad Rizwan
bowler
Khan Aizaz
all rounder
Chaudhry Imran Anwar
no information yet
Khan Ehsan
bowler
Gill Asif
no information yet
Khan Nizakat
all rounder
Khan Imran
bowler
Mathur Shiv
batsman
Kumar Prashant
no information yet
Mehmood Adil
bowler
Kurup Prashanth
wicket keeper
Mohammad Arshad
bowler
Martuza Ubaid
no information yet
Murtaza Yasim
all rounder
Pascoe Daniel
all rounder
Muhammed Basil
no information yet
Rana Nasrulla
bowler
Nasir Ahmer Bin
wicket keeper
Rath Anshy
batsman
Ramesh Rishabh
batsman
Shukla Ayush
bowler
Salman Muhammad
no information yet
Wasif Shahid
wicket keeper
Sarthak Sai
all rounder
Shaikh Asif
no information yet
Ullah Abid
all rounder
Wali Yousif
batsman
Match has not started yet