Squads Bahrain vs Hong Kong, China List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 14.08.2026

List a

BAH
BAH
HKG
HKG

Playing

BAH
BAH
HKG
HKG
First TeamSecond Team
Ali Zeeshan

wicket keeper

Ahmed Fiaz

no information yet

Barkat Waqas

all rounder

Ali Asif

bowler

Badar Shahbaz

wicket keeper

Khan Aizaz

all rounder

Chaudhry Imran Anwar

no information yet

Gill Asif

no information yet

Khan Nizakat

all rounder

Kumar Prashant

no information yet

Kurup Prashanth

wicket keeper

Martuza Ubaid

no information yet

Murtaza Yasim

all rounder

Pascoe Daniel

all rounder

Muhammed Basil

no information yet

Nasir Ahmer Bin

wicket keeper

Rath Anshy

batsman

Salman Muhammad

no information yet

Wasif Shahid

wicket keeper

Sarthak Sai

all rounder

Shaikh Asif

no information yet

Ullah Abid

all rounder

Bench

BAH
BAH
HKG
HKG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet