Squads Bahrain vs Singapore List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 12.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abbasi Abdul Majid
bowler
Baskaran Vinoth
bowler
Ahmed Fiaz
no information yet
Bharadwaj Harsha
no information yet
Ahmed Sohail
batsman
Chaudhry Aryaveer
all rounder
Ali Asif
bowler
Desai Aman
wicket keeper
Anwar Imran Javed
all rounder
Gulecha Suryansh
no information yet
Badar Shahbaz
wicket keeper
Kaul Amartya
batsman
Butt Muhammad Rizwan
bowler
Chaudhry Imran Anwar
no information yet
Kukreja Hari
no information yet
Gill Asif
no information yet
Naik Riaan
no information yet
Khan Imran
bowler
Omaidurai Thilipan
all rounder
Kumar Prashant
no information yet
Prakash Janka
all rounder
Kurup Prashanth
wicket keeper
Sawney Ishaan
all rounder
Martuza Ubaid
no information yet
Sharma Raoul
batsman
Singh Manpreet
wicket keeper
Muhammed Basil
no information yet
Nasir Ahmer Bin
wicket keeper
Ramesh Rishabh
batsman
Salman Muhammad
no information yet
Sarthak Sai
all rounder
Shaikh Asif
no information yet
Ullah Abid
all rounder
Wali Yousif
batsman
Match has not started yet