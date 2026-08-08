Squads Bahrain vs Singapore List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 12.08.2026

List a

BAH
BAH
SIN
SIN

Playing

BAH
BAH
SIN
SIN
First TeamSecond Team
Ahmed Fiaz

no information yet

Bharadwaj Harsha

no information yet

Ali Asif

bowler

Desai Aman

wicket keeper

Gulecha Suryansh

no information yet

Badar Shahbaz

wicket keeper

Chaudhry Imran Anwar

no information yet

Kukreja Hari

no information yet

Gill Asif

no information yet

Naik Riaan

no information yet

Kumar Prashant

no information yet

Prakash Janka

all rounder

Kurup Prashanth

wicket keeper

Sawney Ishaan

all rounder

Martuza Ubaid

no information yet

Singh Manpreet

wicket keeper

Muhammed Basil

no information yet

Nasir Ahmer Bin

wicket keeper

Salman Muhammad

no information yet

Sarthak Sai

all rounder

Shaikh Asif

no information yet

Ullah Abid

all rounder

Bench

BAH
BAH
SIN
SIN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet