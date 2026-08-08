Squads Italy vs Bahrain List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 09.08.2026

List a

ITA
ITA
BAH
BAH

Playing

ITA
ITA
BAH
BAH
First TeamSecond Team
Ali Zain

all rounder

Berg Gareth

all rounder

Ahmed Fiaz

no information yet

Ali Asif

bowler

Draca Thomas

no information yet

Badar Shahbaz

wicket keeper

Chaudhry Imran Anwar

no information yet

Maiolo Nicholas

all rounder

Gill Asif

no information yet

Meade Gian

batsman

Kumar Prashant

no information yet

Kurup Prashanth

wicket keeper

Singh Jaspreet

all rounder

Martuza Ubaid

no information yet

Stewart Grant

all rounder

Bench

ITA
ITA
BAH
BAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet