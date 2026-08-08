Squads Italy vs Bahrain List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 09.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Zain
all rounder
Abbasi Abdul Majid
bowler
Berg Gareth
all rounder
Ahmed Fiaz
no information yet
Campopiano Marcus
batsman
Ahmed Sohail
batsman
di Bartolomeo Stefano
all rounder
Ali Asif
bowler
Draca Thomas
no information yet
Anwar Imran Javed
all rounder
Hasan Rakibul
bowler
Badar Shahbaz
wicket keeper
Kalugamage Crishan
batsman
Butt Muhammad Rizwan
bowler
Madsen Wayne
batsman
Chaudhry Imran Anwar
no information yet
Maiolo Nicholas
all rounder
Gill Asif
no information yet
Meade Gian
batsman
Khan Imran
bowler
Mosca Anthony Joseph
batsman
Kumar Prashant
no information yet
Mosca Justin
batsman
Kurup Prashanth
wicket keeper
Singh Jaspreet
all rounder
Martuza Ubaid
no information yet
Stewart Grant
all rounder
Match has not started yet