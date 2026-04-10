Wayne Lee Madsen

Wayne Lee Madsen

batsman

Full name:Wayne Lee Madsen
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Italy

London Spirit

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches4226107159
Innings01002543
Overs0603.0111.294.0
Balls----
Maidens010971
Runs01944573755
Wickets0381622
Avg051.1535.8134.31
SR095.2141.7525.63
Eco03.225.148.03
BB0332
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches4226107159
Innings439899156
Not outs0271725
Runs951490433984220
Balls Faced672833537623036
Avg23.7540.1741.4332.21
SR141.7952.5990.32138.99
Fours71900309423
Fifties1832029
Sixies54044100
Highest52231138109
Hundreds03662

Wayne Lee Madsen Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

The Hundred

ICC Cricket World Cup, Challenge League

Another Players

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