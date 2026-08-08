Squads Tanzania vs Singapore List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 17.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anil Akhil
batsman
Baskaran Vinoth
bowler
Asuri Rajendra
no information yet
Bharadwaj Harsha
no information yet
Bakrania Laksh Snehal
bowler
Chaudhry Aryaveer
all rounder
Issa Mohamed Yunusu
bowler
Desai Aman
wicket keeper
Jasani Arshan
all rounder
Gulecha Suryansh
no information yet
Juma Khalidy
no information yet
Kaul Amartya
batsman
Kimote Ally
bowler
Kitunda Mohamed Omari
wicket keeper
Kukreja Hari
no information yet
Maker Mukesh
no information yet
Naik Riaan
no information yet
Maringanti Rajendra
no information yet
Omaidurai Thilipan
all rounder
Mbaki Mohammedi Simba
all rounder
Prakash Janka
all rounder
Mussa Kassim
all rounder
Sawney Ishaan
all rounder
Puthenpulrayi Amal
wicket keeper
Sharma Raoul
batsman
Selemani Ivan Ismail
batsman
Singh Manpreet
wicket keeper
Selvaraj Sivaraj
no information yet
Suthar Mukesh
no information yet
Match has not started yet