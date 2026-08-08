Squads Tanzania vs Singapore List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 17.08.2026

List a

TAN
TAN
SIN
SIN

Playing

TAN
TAN
SIN
SIN
First TeamSecond Team
Anil Akhil

batsman

Asuri Rajendra

no information yet

Bharadwaj Harsha

no information yet

Desai Aman

wicket keeper

Jasani Arshan

all rounder

Gulecha Suryansh

no information yet

Juma Khalidy

no information yet

Kukreja Hari

no information yet

Maker Mukesh

no information yet

Naik Riaan

no information yet

Maringanti Rajendra

no information yet

Prakash Janka

all rounder

Mussa Kassim

all rounder

Sawney Ishaan

all rounder

Puthenpulrayi Amal

wicket keeper

Singh Manpreet

wicket keeper

Selvaraj Sivaraj

no information yet

Suthar Mukesh

no information yet

Bench

TAN
TAN
SIN
SIN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet