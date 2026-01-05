H2h Queensland Fire vs Tasmania List a National Cricket League, Women 01.02.2027

List a

Brisbane

QUE
QUE
TAS
TAS
Queensland Fire vs Tasmania

List a, National Cricket League, Women

Blundstone

TASTasmania

227

QUEQueensland Fire

287

List a, National Cricket League, Women

Blundstone

TASTasmania

261

QUEQueensland Fire