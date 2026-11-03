Squads Queensland Fire vs Tasmania List a National Cricket League, Women 01.02.2027

List a

Brisbane

QUE
QUE
TAS
TAS

Playing

QUE
QUE
TAS
TAS
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Barwick Mia

no information yet

Bryce Kathryn

all rounder

Collins Grace

all rounder

Gibson Maisy

all rounder

Johnston Ruth

wicket keeper

Harris Grace

all rounder

Smith Amy

bowler

Knott Charli

all rounder

Redmayne Georgia

wicket keeper

Winfield Lauren

wicket keeper

Wrigley Mikayla

no information yet

Bench

QUE
QUE
TAS
TAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet