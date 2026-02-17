H2h Western Australia vs Victoria List a National Cricket League, Women 08.01.2027

List a

Perth

WAUS
WAUS
VIC
VIC
Western Australia vs Victoria

List a, National Cricket League, Women

Junction Oval

VICVictoria

272

WAUSWestern Australia

List a, National Cricket League, Women

Junction Oval

VICVictoria

250

WAUSWestern Australia

253