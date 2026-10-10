Squads Western Australia vs Victoria List a National Cricket League, Women 08.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bekker Charis
batsman
Aery Ira
no information yet
Carmichael Mathilda
batsman
Day Sophie
bowler
Darke Maddy
wicket keeper
Dulvin Samara
no information yet
Devchand Bhavi
all rounder
Faltum Nicole
wicket keeper
Edgar Amy
batsman
Flintoff Tess
bowler
Graham Heather
all rounder
Garth Kim
all rounder
Hinkley Mikayla
batsman
Gill Hasrat
all rounder
Hoskin Ebony
bowler
Hayward Ella
all rounder
Mackeon Ines
wicket keeper
Henry Olivia
batsman
Manolini Shay
bowler
Illingworth Milly
all rounder
McGrath Rebecca
all rounder
Lanning Meg
batsman
Mills Lilly
all rounder
McKenna Rhys
all rounder
Piparo Chloe
batsman
Molineux Sophie
bowler
White Maddie
no information yet
Moloney Sasha
bowler
Match has not started yet