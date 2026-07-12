H2h Gloucestershire vs Kent List a One-Day Cup, League 2, Women 16.08.2026

List a

GLO
GLO
KEN
KEN
Gloucestershire vs Kent

T20, T20 Blast, Women

KENKent

93

GLOGloucestershire

159

T20, T20 Blast, Women

KENKent

176

GLOGloucestershire

191

List a, One-Day Cup, League 2, Women

GLOGloucestershire

176

KENKent

175
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