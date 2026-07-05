Cricket
Live Score
News
Points Table
Players
Teams
Stadiums
Cricket Predictions
Cricket Betting Sites
Cricket Betting Apps
Cricket Odds
Football
Live Score
News
Football Betting Sites
Football Betting Apps
Kabaddi
Live Score
News
Kabaddi Betting Sites
Kabaddi Betting Apps
SC Reviews
Best Betting Sites
Best Betting Apps
Best Betting Bonuses
Deposit Methods
Betting Sites with Instant Withdrawal
Odds Calculator
SC Blog
IPL
Pro Kabaddi League
Quizzes
On This Day
Best in Cricket
SC Video
Cricket
Football
Kabaddi
SC Reviews
SC Blog
SC Video
Follow us
Log in
Home
>
Cricket
>
Upcoming
>
List a
>
One-Day Cup, League 2, Women
>
Sussex Sharks vs Middlesex
>
H2h
H2h Sussex Sharks vs Middlesex List a One-Day Cup, League 2, Women 02.08.2026
Aug 02, 2026
List a
SUS
09:30 AM
MID
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Sussex Sharks vs Middlesex
Jul 05, 2026
T20, T20 Blast, Women
Middlesex
174
Sussex Sharks
163
Aug 25, 2025
List a, One-Day Cup, League 2, Women
Sussex Sharks
141
Middlesex
320
Jul 05, 2025
T20, T20 Blast, Women
Sussex Sharks
152
Middlesex
167
Show more matches