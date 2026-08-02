Highlights Worcestershire Rapids vs Kent List a One-Day Cup, League 2, Women 02.08.2026

Live
List a

WOR
WOR

(8 ov.) 50/1

KEN
KEN
8.2
.

Gorham to Boycott, 0 runs

8.1
1

Gorham to Windeatt, 1 run

7.6
4

Hardwick to Boycott, 4 runs

7.5
1

Hardwick to Windeatt, 1 run

7.4
.

Hardwick to Windeatt, 0 runs

7.3
.

Hardwick to Windeatt, 0 runs

7.2
4

Hardwick to Windeatt, 4 runs

7.1
1

Hardwick to Boycott, 1 run

6.6
.

Gorham to Windeatt, 0 runs

6.5
.

Gorham to Windeatt, 0 runs

6.4
.

Gorham to Windeatt, 0 runs

6.3
.

Gorham to Windeatt, 0 runs

6.2
1

Gorham to Boycott, 1 run

6.1
1

Gorham to Windeatt, 1 run

5.6
.

Hardwick to Boycott, 0 runs

5.5
4

Hardwick to Boycott, 4 runs

5.4
4

FOUR MORE! Boycott plays a defensive stroke for four runs.

5.3
.

Hardwick to Boycott, 0 runs

5.2
.

Hardwick to Boycott, 0 runs

5.1
.

Hardwick to Boycott, 0 runs

5.1
1

Hardwick to Boycott, wide

4.6
.

Gorham to Windeatt, 0 runs

4.5
.

Gorham to Windeatt, 0 runs

4.4
.

Gorham to Windeatt, 0 runs

4.3
.

Gorham to Windeatt, 0 runs

4.2
1

Gorham to Windeatt, 1 run

4.1
4

FOUR! Boycott plays a defensive stroke for 4 runs.

3.6
W

Hardwick to Boycott, appeal, wicket (run out - Davies)

3.5
1

Hardwick to Davies, 1 run

3.4
1

Hardwick to Boycott, 1 run

3.3
4

Hardwick to Boycott, 4 runs

3.2
1

Hardwick to Davies, 1 run

3.1
.

Hardwick to Davies, 0 runs

3.1
1

Hardwick to Davies, wide

2.6
.

Gorham to Boycott, 0 runs

2.5
1

Gorham to Davies, 1 run

2.4
1

Gorham to Boycott, 1 run

2.3
.

Gorham to Boycott, 0 runs

2.2
.

Gorham to Boycott, 0 runs

2.1
.

Gorham to Boycott, 0 runs

1.6
.

Hardwick to Davies, 0 runs

1.5
.

Hardwick to Davies, 0 runs

1.4
4

Hardwick to Davies, 4 runs

1.3
.

Hardwick to Davies, 0 runs

1.2
4

Hardwick to Davies, 4 runs

1.1
1

Hardwick to Boycott, 1 run

1.1
1

Hardwick to Boycott, wide

0.6
.

Gorham to Davies, 0 runs

0.5
.

Gorham to Davies, 0 runs

0.4
1

Gorham to Boycott, 1 run

0.4
1

no ball