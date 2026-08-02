Highlights Worcestershire Rapids vs Kent List a One-Day Cup, League 2, Women 02.08.2026
Gorham to Boycott, 0 runs
Gorham to Windeatt, 1 run
Hardwick to Boycott, 4 runs
Hardwick to Windeatt, 1 run
Hardwick to Windeatt, 0 runs
Hardwick to Windeatt, 0 runs
Hardwick to Windeatt, 4 runs
Hardwick to Boycott, 1 run
Gorham to Windeatt, 0 runs
Gorham to Windeatt, 0 runs
Gorham to Windeatt, 0 runs
Gorham to Windeatt, 0 runs
Gorham to Boycott, 1 run
Gorham to Windeatt, 1 run
Hardwick to Boycott, 0 runs
Hardwick to Boycott, 4 runs
FOUR MORE! Boycott plays a defensive stroke for four runs.
Hardwick to Boycott, 0 runs
Hardwick to Boycott, 0 runs
Hardwick to Boycott, 0 runs
Hardwick to Boycott, wide
Gorham to Windeatt, 0 runs
Gorham to Windeatt, 0 runs
Gorham to Windeatt, 0 runs
Gorham to Windeatt, 0 runs
Gorham to Windeatt, 1 run
FOUR! Boycott plays a defensive stroke for 4 runs.
Hardwick to Boycott, appeal, wicket (run out - Davies)
Hardwick to Davies, 1 run
Hardwick to Boycott, 1 run
Hardwick to Boycott, 4 runs
Hardwick to Davies, 1 run
Hardwick to Davies, 0 runs
Hardwick to Davies, wide
Gorham to Boycott, 0 runs
Gorham to Davies, 1 run
Gorham to Boycott, 1 run
Gorham to Boycott, 0 runs
Gorham to Boycott, 0 runs
Gorham to Boycott, 0 runs
Hardwick to Davies, 0 runs
Hardwick to Davies, 0 runs
Hardwick to Davies, 4 runs
Hardwick to Davies, 0 runs
Hardwick to Davies, 4 runs
Hardwick to Boycott, 1 run
Hardwick to Boycott, wide
Gorham to Davies, 0 runs
Gorham to Davies, 0 runs
Gorham to Boycott, 1 run
no ball