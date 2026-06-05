H2h Worcestershire Rapids vs Kent List a One-Day Cup, League 2, Women 02.08.2026

List a

WOR
WOR
KEN
KEN
Worcestershire Rapids vs Kent

T20, T20 Blast, Women

KENKent

101

WORWorcestershire Rapids

104

List a, One-Day Cup, League 2, Women

WORWorcestershire Rapids

244

KENKent

143