Highlights The Blaze vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 19.09.2026

Live
List a

BLA
BLA
HAM
HAM

(4 ov.) 6/0

3.6
.

Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs

3.5
2

Charley Nicola Phillips to Bouchier, 2 runs

3.5
1

Charley Nicola Phillips to Bouchier, wide

3.4
1

Charley Nicola Phillips to McCaughan, 1 run

3.3
.

Charley Nicola Phillips to McCaughan, 0 runs

3.2
.

Charley Nicola Phillips to McCaughan, 0 runs

3.1
.

Charley Nicola Phillips to McCaughan, 0 runs

2.6
.

Ballinger to Bouchier, 0 runs

2.5
.

Ballinger to Bouchier, 0 runs

2.4
.

Ballinger to Bouchier, 0 runs

2.3
.

Ballinger to Bouchier, 0 runs

2.2
.

Ballinger to Bouchier, 0 runs

2.1
1

Ballinger to McCaughan, 1 run

1.6
.

Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs

1.5
.

Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs

1.4
.

Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs

1.3
.

Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs

1.2
.

Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs

1.2
1

Charley Nicola Phillips to Bouchier, wide

1.1
.

Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs

0.6
.

Ballinger to McCaughan, 0 runs

0.5
.

Ballinger to McCaughan, 0 runs

0.4
.

Ballinger to McCaughan, 0 runs

0.3
.

Ballinger to McCaughan, 0 runs

0.2
.

Ballinger to McCaughan, 0 runs

0.1
.

Ballinger to McCaughan, 0 runs