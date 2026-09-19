Highlights The Blaze vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 19.09.2026
Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Bouchier, 2 runs
Charley Nicola Phillips to Bouchier, wide
Charley Nicola Phillips to McCaughan, 1 run
Charley Nicola Phillips to McCaughan, 0 runs
Charley Nicola Phillips to McCaughan, 0 runs
Charley Nicola Phillips to McCaughan, 0 runs
Ballinger to Bouchier, 0 runs
Ballinger to Bouchier, 0 runs
Ballinger to Bouchier, 0 runs
Ballinger to Bouchier, 0 runs
Ballinger to Bouchier, 0 runs
Ballinger to McCaughan, 1 run
Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Bouchier, wide
Charley Nicola Phillips to Bouchier, 0 runs
Ballinger to McCaughan, 0 runs
Ballinger to McCaughan, 0 runs
Ballinger to McCaughan, 0 runs
Ballinger to McCaughan, 0 runs
Ballinger to McCaughan, 0 runs
Ballinger to McCaughan, 0 runs