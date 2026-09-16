Squads The Blaze vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 19.09.2026

List a

BLA
BLA
HAM
HAM

Playing

BLA
BLA
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Andrews Maria

no information yet

Beaumont Tammy

wicket keeper

Bryce Kathryn

all rounder

Bristowe Eliza

no information yet

Bryce Sarah

wicket keeper

Dattani Naomi

all rounder

Claridge Ella

wicket keeper

Gibb Daisy

no information yet

Elwiss Georgia

all rounder

Hardwick Hannah

all rounder

Lee Ava Georgina

all rounder

Higham Lucy

all rounder

Jones Amy

wicket keeper

Jones Emma

no information yet

Southby Rhianna

wicket keeper

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Knott Charli

all rounder

Sweet Francesca

no information yet

Tulloch Poppy

no information yet

Prendergast Orla

all rounder

Thanawala Prisha

no information yet

Bench

BLA
BLA
HAM
HAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet