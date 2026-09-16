Squads The Blaze vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 19.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Andrews Maria
no information yet
Adams Georgia
batsman
Ballinger Grace
bowler
Bell Lauren
bowler
Beaumont Tammy
wicket keeper
Bouchier Maia
batsman
Bryce Kathryn
all rounder
Bristowe Eliza
no information yet
Bryce Sarah
wicket keeper
Dattani Naomi
all rounder
Claridge Ella
wicket keeper
Gibb Daisy
no information yet
Elwiss Georgia
all rounder
Hardwick Hannah
all rounder
Gordon Kirstie
bowler
Kemp Freya
bowler
Groves Josie
bowler
Lee Ava Georgina
all rounder
Higham Lucy
all rounder
McCaughan Ella
batsman
Jones Amy
wicket keeper
Norgrove Abigale
batsman
Jones Emma
no information yet
Smith Linsey
bowler
Kelly Marie
batsman
Southby Rhianna
wicket keeper
Kirk Michaela
batsman
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Knott Charli
all rounder
Sturge Megan
bowler
McCarthy Cassidy
bowler
Sweet Francesca
no information yet
Phillips Charley
batsman
Tulloch Poppy
no information yet
Prendergast Orla
all rounder
Tyson Rebecca
bowler
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Wellington Amanda
bowler
Thanawala Prisha
no information yet
Wheeler Amy
bowler
Match has not started yet