The Blaze

The Blaze

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Amy Ellen Jones

England

Amy Wheeler

Athapaththu Mudiyanselage Chamari Jayangani

Sri Lanka

Bethan Gammon

Bethany Harmer

England

Cassidy McCarthy

England

Charley Nicola Phillips

England

Charley Phillips

England

Charli Knott

Australia

Daisy Mullan

England

Ella Claridge

England

Ellyse Alexandra Perry

Australia

Elyse Jane Villani

Australia

Emma Jones

England

Georgia Amanda Elwiss

England

Georgie Eva Burton Boyce

England

Grace Ballinger

England

Hayley Kristen Matthews

Barbados

Heather Graham

Australia

Ilenia Sims

Italy

Jennifer Louise Gunn

England

Josie Groves

England

Kathryn Emma Bryce

Scotland

Katie Louise Midwood

Katie Midwood

Kirstie Louise Gordon

England

Kristen Maree Beams

Australia

Lara Shaw

Leah Grace Kellogg

Lizelle Lee

South Africa

Lucy Florence Higham

England

Madeline Lee Green

New Zealand

Maria Andrews

England

Marie Kelly

England

Michaela Louise Kirk

South Africa

Mignon du Preez

South Africa

Nadine de Klerk

South Africa

Natalie Ruth Sciver-Brunt

England

Olivia Baker

Orla Prendergast

Ireland

Prisha Thanawala

England

Rachael Louise Haynes

Australia

Rebecca Louise Grundy

England

Rhiannon Knowling-Davies

Sarah Glenn

England

Sarah Jennifer Bryce

Scotland

Scarlett Hughes

England

Shabnim Ismail

South Africa

Sonia Balu Odedra

England

Sophie Frances Monique Devine

New Zealand

Tamsin Tilley Beaumont

England

Teresa Graves

England

Statistics

T20 Blast, Women 2026

Matches Played6
Won5
Drawn0
Lost1
No result0

The Blaze Team Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another teams

Finalist 1

Finalist 1

Croatia

Croatia

Puneri Bappa

Puneri Bappa

Trinbago Knight Riders

Trinbago Knight Riders

Halar Heroes

Halar Heroes

Scarlet Ibis Scorchers

Scarlet Ibis Scorchers

Rungetters Blue Devils

Rungetters Blue Devils

Barbados Royals

Barbados Royals

Eagle Nashik Titans

Eagle Nashik Titans

Gohilwad Gladiators

Gohilwad Gladiators