H2h Durham vs Essex List a One-Day Cup, Women 15.04.2026

List a

DUR
DUR

311

ESS
ESS

288

Durham vs Essex

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

164

DURDurham

155

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

101

ESSEssex

105

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

178

DURDurham

182
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