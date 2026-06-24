One-Day Cup, Women Cricket Matches Results 2026
Full Schedule ResultHampshire vs Warwickshire ResultDurham vs Surrey
Hampshire vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
ResultLancashire Thunder vs Essex
Durham vs Surrey
One-Day Cup, Women
ResultThe Blaze vs Yorkshire
Lancashire Thunder vs Essex
One-Day Cup, Women
ResultDurham vs Yorkshire
The Blaze vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
ResultEssex vs Hampshire
Durham vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
ResultLancashire Thunder vs The Blaze
Essex vs Hampshire
One-Day Cup, Women
ResultSomerset vs Warwickshire
Lancashire Thunder vs The Blaze
One-Day Cup, Women
ResultWarwickshire vs Lancashire Thunder
Somerset vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
ResultEssex vs Durham
Warwickshire vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
ResultSomerset vs Hampshire
Essex vs Durham
One-Day Cup, Women
ResultSurrey vs The Blaze
Somerset vs Hampshire
One-Day Cup, Women
ResultDurham vs Somerset
Surrey vs The Blaze
One-Day Cup, Women
ResultSurrey vs Lancashire Thunder
Durham vs Somerset
One-Day Cup, Women
ResultYorkshire vs Warwickshire
Surrey vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
ResultThe Blaze vs Hampshire
Yorkshire vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
ResultLancashire Thunder vs Warwickshire
The Blaze vs Hampshire
One-Day Cup, Women
ResultSomerset vs The Blaze
Lancashire Thunder vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
ResultYorkshire vs Hampshire
Somerset vs The Blaze
One-Day Cup, Women
ResultSurrey vs Essex
Yorkshire vs Hampshire
One-Day Cup, Women
ResultEssex vs Lancashire Thunder
Surrey vs Essex
One-Day Cup, Women
ResultHampshire vs Somerset
Essex vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
ResultWarwickshire vs Durham
Hampshire vs Somerset
One-Day Cup, Women
ResultThe Blaze vs Surrey
Warwickshire vs Durham
One-Day Cup, Women
ResultLancashire Thunder vs Hampshire
The Blaze vs Surrey
One-Day Cup, Women
ResultWarwickshire vs Somerset
Lancashire Thunder vs Hampshire
One-Day Cup, Women
ResultYorkshire vs Essex
Warwickshire vs Somerset
One-Day Cup, Women
ResultDurham vs The Blaze
Yorkshire vs Essex
One-Day Cup, Women
ResultYorkshire vs Durham
Durham vs The Blaze
One-Day Cup, Women
ResultThe Blaze vs Warwickshire
Yorkshire vs Durham
One-Day Cup, Women
ResultSomerset vs Essex
The Blaze vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
ResultHampshire vs Surrey
Somerset vs Essex
One-Day Cup, Women
ResultEssex vs The Blaze
Hampshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
ResultHampshire vs Durham
Essex vs The Blaze
One-Day Cup, Women
ResultLancashire Thunder vs Yorkshire
Hampshire vs Durham
One-Day Cup, Women
ResultSomerset vs Surrey
Lancashire Thunder vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
ResultLancashire Thunder vs Somerset
Somerset vs Surrey
One-Day Cup, Women
ResultSurrey vs Durham
Lancashire Thunder vs Somerset
One-Day Cup, Women
ResultYorkshire vs The Blaze
Surrey vs Durham
One-Day Cup, Women
ResultEssex vs Warwickshire
Yorkshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
ResultDurham vs Essex
Essex vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
ResultSurrey vs Yorkshire
Durham vs Essex
One-Day Cup, Women
ResultThe Blaze vs Lancashire Thunder
Surrey vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
ResultWarwickshire vs Hampshire
The Blaze vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
ResultHampshire vs Essex
Warwickshire vs Hampshire
One-Day Cup, Women
ResultSomerset vs Yorkshire
Hampshire vs Essex
One-Day Cup, Women
ResultWarwickshire vs Surrey
Somerset vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
ResultDurham vs Lancashire Thunder
Warwickshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
Durham vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women