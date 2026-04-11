Durham

Durham

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Abigail Glen

England

Bess Alice May Heath

England

Emily Whiting

Emily Windsor

England

Emma Kate Marlow

England

Freya Rook

Grace Thompson

England

Harriet Robson

Heather Graham

Australia

Hollie Jade Armitage

England

Katherine Joan Grainne Fraser

Scotland

Katie Ann Levick

England

Laura Trotter

Lauren Filer

England

Leah Dobson

England

Lizzie Eleanor Scott

England

Mady Kate Villiers

England

Mia Rodgers

Phoebe Turner

England

Sophia Turner

England

Suzannah Wilson Bates

New Zealand

Tahlia Beverly Wilson

Australia

Trudy Johnson

England

Statistics

T20 Blast, Women 2026

Matches Played5
Won4
Drawn0
Lost1
No result0

Durham Team Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another teams

Derbyshire Falcons

Derbyshire Falcons

Surrey

Surrey

Winner of SF1

Winner of SF1

Glamorgan

Glamorgan

Northamptonshire Steelbacks

Northamptonshire Steelbacks

Middlesex

Middlesex

Mexico

Mexico

Leicestershire Foxes

Leicestershire Foxes

Gloucestershire

Gloucestershire

3rd Place

3rd Place