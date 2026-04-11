Essex

Essex

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Abtaha Mahin Maqsood

Scotland

Alice Jessamy Macleod

England

Amara Danielle Carr

England

Amelie Bishop

Anneke Elizabeth Bosch

South Africa

Ariana Dowse

England

Bryony Gillgrass

England

Clara Thaker

Cordelia Lauren Griffith

England

Esmae MacGregor

England

Eva Gray

England

Florence H Miller

England

Grace Scrivens

England

Joanne Gardner

England

Jodie Grewcock

England

Kate Louise Coppack

England

Kelly Shannon Castle

England

Lauren Winfield-Hill

England

Liberty Heap

England

Madeleine Blinkhorn-Jones

England

Madeline Penna

Australia

Michaela Louise Kirk

South Africa

Nancy Harman

England

Sophia Smale

England

Sophie Munro

England

Statistics

T20 Blast, Women 2026

Matches Played6
Won3
Drawn0
Lost3
No result0

Essex Team Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

Another teams

Gloucestershire

Gloucestershire

3rd Place

3rd Place

2nd Place

2nd Place

Somerset

Somerset

Sussex Sharks

Sussex Sharks

Lancashire

Lancashire

Warwickshire

Warwickshire

Hampshire

Hampshire

Kent

Kent

Winner of SF2

Winner of SF2