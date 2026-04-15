Squads Durham vs Essex List a One-Day Cup, Women 15.04.2026

List a

DUR
DUR

311

ESS
ESS

288

Playing

DUR
DUR
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Wilson Tahlia

wicket keeper

Scrivens Grace

all rounder

Marlow Emma

all rounder

Armitage Hollie

all rounder

Heath Bess

wicket keeper

Gardner Joana

all rounder

Carr Amara

wicket keeper

Thompson Grace

no information yet

Gray Eva

bowler

Bench

DUR
DUR
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Robson Harriet

no information yet

Dowse Ariana

wicket keeper

Rodgers Mia

wicket keeper