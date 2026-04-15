Squads Durham vs Essex List a One-Day Cup, Women 15.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Wilson Tahlia
wicket keeper
Scrivens Grace
all rounder
Marlow Emma
all rounder
Griffith Cordelia
batsman
Armitage Hollie
all rounder
Macleod Alice
batsman
Villiers Mady
bowler
Grewcock Jodie
bowler
Windsor Emily
batsman
Miller Florence H
batsman
Heath Bess
wicket keeper
Gardner Joana
all rounder
Fraser Katherine
bowler
Carr Amara
wicket keeper
Thompson Grace
no information yet
Smale Sophia
bowler
Turner Sophia
bowler
Munro Sophie
bowler
Glen Abigail
batsman
Gray Eva
bowler
Levick Katie
bowler
MacGregor Esmae
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Filer Lauren
bowler
Coppack Kate Louise
all rounder
Robson Harriet
no information yet
Dowse Ariana
wicket keeper
Rodgers Mia
wicket keeper
Turner Phoebe
bowler