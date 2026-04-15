Highlights Durham vs Essex List a One-Day Cup, Women 15.04.2026
Levick to Miller, 0 runs
Levick to Carr, 1 run
Levick to Carr, 4 runs
Levick to Carr, 2 runs
Levick to Carr, 4 runs
Levick to Grewcock, appeal, wicket (caught - Grewcock)
Turner to Grewcock, 1 run
Turner to Miller, 1 run
Turner to Miller, wide
Turner to Miller, 4 runs
Turner to Grewcock, 1 run
Turner to Grewcock, 2 runs
Turner to Grewcock, 0 runs
Villiers to Miller, 0 runs
Villiers to Miller, 4 runs
Villiers to Miller, 0 runs
Villiers to Miller, 2 runs
Villiers to Miller, 4 runs
Villiers to Grewcock, 1 run
Glen to Miller, 2 runs
Glen to Grewcock, 1 run
Glen to Grewcock, 4 runs
Glen to Grewcock, 4 runs
Glen to Grewcock, 0 runs
Glen to Miller, 3 runs
Levick to Grewcock, 2 runs
Levick to Miller, 1 run
Levick to Grewcock, 1 run
Levick to Miller, leg bye, appeal
Levick to Miller, 2 runs
Levick to Miller, appeal
Glen to Miller, 1 run
Glen to Grewcock, 1 run
Glen to Grewcock, 0 runs
Glen to Grewcock, 0 runs
Glen to Grewcock, 2 runs
Glen to Miller, 1 run
Villiers to Miller, 1 run
Villiers to Grewcock, 1 run
Villiers to Miller, 1 run
Villiers to Grewcock, 1 run
Villiers to Grewcock, wide
Villiers to Miller, 3 runs
Villiers to Grewcock, 1 run
Turner to Grewcock, 1 run
Turner to Grewcock, 0 runs
Turner to Grewcock, 2 runs
Turner to Grewcock, 2 runs
Turner to Grewcock, 2 runs
Turner to Grewcock, 4 runs
Villiers to Miller, 4 runs
Villiers to Grewcock, 1 run
Villiers to Miller, 1 run
Villiers to Miller, 0 runs
Villiers to Grewcock, 1 run
Villiers to Grewcock, 0 runs
Glen to Grewcock, 1 run
Glen to Grewcock, wide
Glen to Grewcock, 2 runs
Glen to Miller, 1 run
Glen to Grewcock, 1 run
Glen to Grewcock, 4 runs
Glen to Miller, 1 run
Levick to Miller, 1 run
Levick to Grewcock, 1 run
Levick to Grewcock, 2 runs
Levick to Miller, 1 run
Levick to Grewcock, 1 run
Levick to Miller, 1 run
Glen to Grewcock, 0 runs
Glen to Grewcock, 0 runs
Glen to Grewcock, 2 runs
Glen to Miller, 1 run
Glen to Grewcock, 1 run
Glen to Grewcock, wide
Glen to Grewcock, 2 runs
Thompson to Miller, 2 runs
Thompson to Miller, 0 runs
Thompson to Miller, 0 runs
Thompson to Grewcock, leg bye
Thompson to Miller, 1 run
Thompson to Miller, 4 runs
Glen to Miller, 1 run
Glen to Miller, 0 runs
Glen to Miller, 0 runs
Glen to Miller, 0 runs
Glen to Grewcock, 1 run
Glen to Grewcock, 0 runs
Fraser to Gardner, appeal, wicket (bowled - Gardner)
Fraser to Gardner, 0 runs
Fraser to Gardner, 4 runs
Fraser to Gardner, 0 runs
Fraser to Gardner, 0 runs
Fraser to Grewcock, 1 run
Turner to Gardner, 2 runs
Turner to Grewcock, 1 run
Turner to Gardner, 1 run
Turner to Gardner, 0 runs
Turner to Grewcock, 1 run
Turner to Grewcock, 0 runs
Fraser to Grewcock, 1 run
Fraser to Grewcock, 0 runs
Fraser to Grewcock, 2 runs
Fraser to Grewcock, 0 runs
Fraser to Gardner, 1 run
Fraser to Grewcock, 1 run
Turner to Gardner, 0 runs
Turner to Grewcock, 1 run
Turner to Gardner, 3 runs
Turner to Gardner, 0 runs
Turner to Grewcock, 1 run
Turner to Gardner, 1 run
Fraser to Grewcock, 0 runs
Fraser to Gardner, 1 run
Fraser to Gardner, 0 runs
Fraser to Grewcock, 1 run
Fraser to Gardner, 1 run
Fraser to Grewcock, 1 run
Turner to Macleod, appeal, wicket (bowled - Macleod)
Turner to Grewcock, 1 run
Turner to Grewcock, 0 runs
Turner to Macleod, 1 run
Turner to Macleod, 2 runs
Turner to Macleod, 4 runs
Thompson to Macleod, 1 run
Thompson to Grewcock, 1 run
Thompson to Grewcock, 4 runs
Thompson to Grewcock, 2 runs
Levick to Grewcock, 1 run
Levick to Grewcock, 0 runs
Levick to Grewcock, 0 runs
Levick to Macleod, 1 run
Levick to Grewcock, 1 run
Levick to Macleod, 1 run
Thompson to Grewcock, 0 runs
Thompson to Griffith, appeal, wicket (lbw - Griffith)
Thompson to Macleod, 1 run
Thompson to Macleod, 0 runs
Thompson to Macleod, 0 runs
Thompson to Macleod, 0 runs
Levick to Macleod, 1 run
Levick to Macleod, 0 runs
Levick to Griffith, leg bye
Levick to Macleod, 1 run
Levick to Griffith, 1 run
Levick to Griffith, 0 runs
Thompson to Macleod, 2 runs
Thompson to Griffith, 1 run
Thompson to Griffith, 0 runs
Thompson to Griffith, 0 runs
Thompson to Griffith, 0 runs
Thompson to Griffith, 0 runs
Villiers to Macleod, 0 runs
Villiers to Macleod, 0 runs
Villiers to Scrivens, appeal, wicket (stumped - Scrivens)
Villiers to Scrivens, 0 runs
Villiers to Griffith, 1 run
Villiers to Griffith, 4 runs
Levick to Griffith, 1 run
Levick to Griffith, 0 runs
Levick to Griffith, appeal
Levick to Griffith, 4 runs
Levick to Griffith, 0 runs
Levick to Griffith, 0 runs
Glen to Scrivens, 0 runs
Glen to Scrivens, 4 runs
Glen to Scrivens, 0 runs
Glen to Griffith, 1 run
Glen to Griffith, 0 runs
Glen to Scrivens, 1 run
Villiers to Griffith, 0 runs
Villiers to Scrivens, 2 wides
Villiers to Scrivens, 0 runs
Villiers to Scrivens, 4 runs
Villiers to Scrivens, 0 runs
Villiers to Griffith, 1 run
Villiers to Griffith, 0 runs
Glen to Scrivens, 0 runs
Glen to Scrivens, 0 runs
Glen to Griffith, 1 run
Glen to Scrivens, 1 run
Glen to Griffith, 1 run
Glen to Scrivens, 1 run
Villiers to Scrivens, 1 run
Villiers to Scrivens, 0 runs
Villiers to Griffith, 1 run
Villiers to Scrivens, 1 run
Villiers to Scrivens, 0 runs
Villiers to Griffith, 1 run
Levick to Scrivens, 0 runs
Levick to Scrivens, 4 runs
Levick to Scrivens, 0 runs
Levick to Griffith, 1 run
Levick to Griffith, 2 runs
Levick to Scrivens, 1 run
Villiers to Griffith, 0 runs
Villiers to Scrivens, 1 run
Villiers to Griffith, 1 run
Villiers to Scrivens, 1 run
Villiers to Scrivens, 0 runs
Villiers to Scrivens, 0 runs
Levick to Griffith, 0 runs
Levick to Scrivens, 1 run
Levick to Scrivens, 0 runs
Levick to Scrivens, 2 runs
Levick to Griffith, 1 run
Levick to Griffith, 0 runs
Fraser to Griffith, 1 run
Fraser to Scrivens, 1 run
Fraser to Scrivens, 0 runs
Fraser to Scrivens, 4 runs
Fraser to Griffith, 1 run
Fraser to Griffith, 0 runs
Levick to Scrivens, 0 runs
Levick to Griffith, 1 run
Levick to Griffith, 0 runs
Levick to Griffith, 0 runs
Levick to Griffith, 2 runs
Levick to Griffith, 0 runs
Fraser to Scrivens, 2 runs
Fraser to Scrivens, 0 runs
Fraser to Scrivens, wide
Fraser to Griffith, 1 run
Fraser to Griffith, 0 runs
Fraser to Scrivens, 1 run
Fraser to Scrivens, 0 runs
Levick to Griffith, 0 runs
Levick to Griffith, 0 runs
Levick to Griffith, 0 runs
Levick to Scrivens, 1 run
Levick to Scrivens, 0 runs
Levick to Griffith, 1 run
Fraser to Scrivens, 0 runs
Fraser to Scrivens, 0 runs
Fraser to Scrivens, wide
Fraser to Scrivens, 0 runs
Fraser to Scrivens, 0 runs
Fraser to Scrivens, 0 runs
Fraser to Scrivens, appeal
Turner to Griffith, 2 runs
Turner to Griffith, 0 runs
Turner to Griffith, 0 runs
Turner to Scrivens, leg bye
Turner to Scrivens, 0 runs
Turner to Griffith, 1 run
Thompson to Scrivens, 4 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, wide, appeal
Thompson to Scrivens, appeal
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Griffith, 1 run
Turner to Scrivens, 0 runs
Turner to Scrivens, 0 runs
Turner to Griffith, 1 run
Turner to Griffith, 4 runs
Turner to Griffith, 0 runs
Turner to Griffith, 0 runs
Turner to Griffith, wide
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Turner to Griffith, 0 runs
Turner to Scrivens, 1 run
Turner to Griffith, 1 run
Turner to Griffith, 0 runs
Turner to Griffith, 4 runs
Turner to Griffith, wide
Turner to Scrivens, 1 run
Thompson to Scrivens, 1 run
Thompson to Scrivens, 4 runs
Thompson to Griffith, 1 run
Thompson to Griffith, appeal
Thompson to Griffith, 0 runs
Thompson to Griffith, 0 runs
Villiers to Scrivens, 0 runs
Villiers to Scrivens, 0 runs
Villiers to Griffith, 1 run
Villiers to Griffith, 0 runs
Villiers to Griffith, wide
Villiers to Griffith, 4 runs
Villiers to Griffith, 0 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, 3 wides
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Villiers to Griffith, 0 runs
Villiers to Scrivens, 1 run
Villiers to Scrivens, 0 runs
Villiers to Scrivens, 0 runs
Villiers to Scrivens, 0 runs
Villiers to Scrivens, 0 runs
Thompson to Griffith, 0 runs
Thompson to Griffith, 0 runs
Thompson to Griffith, 0 runs
Thompson to Griffith, 0 runs
Thompson to Griffith, wide
Thompson to Scrivens, leg bye
Thompson to Scrivens, 2 runs
Villiers to Griffith, 0 runs
Villiers to Griffith, 0 runs
Villiers to Griffith, 0 runs
Villiers to Griffith, wide
Villiers to Griffith, 0 runs
Villiers to Scrivens, 1 run
Villiers to Scrivens, 0 runs
Villiers to Scrivens, 3 wides
Gray to Wilson, appeal, wicket (bowled - Wilson)
Gray to Wilson, 2 runs
Gray to Wilson, 0 runs
Gray to Villiers, no ball + 1 run
Gray to Wilson, 1 run
Gray to Wilson, 2 runs
Gray to Wilson, 4 runs
MacGregor to Armitage, appeal, wicket (bowled - Armitage)
MacGregor to Armitage, 4 runs
MacGregor to Wilson, 1 run
MacGregor to Wilson, 2 runs
MacGregor to Armitage, 1 run
MacGregor to Armitage, 2 runs
MacGregor to Armitage, wide
Sophia Smale to Wilson, 4 runs
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 4 runs
Sophia Smale to Wilson, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Wilson, 1 run
MacGregor to Wilson, 1 run
MacGregor to Armitage, 1 run
MacGregor to Armitage, 0 runs
MacGregor to Armitage, 2 runs
MacGregor to Armitage, 2 runs
MacGregor to Wilson, 1 run
Scrivens to Wilson, 1 run
Scrivens to Armitage, 1 run
Scrivens to Armitage, 4 runs
Scrivens to Wilson, 1 run
Scrivens to Wilson, 2 runs
Scrivens to Wilson, 4 runs
Gray to Armitage, 0 runs
Gray to Wilson, 1 run
Gray to Armitage, 1 run
Gray to Wilson, 1 run
Gray to Armitage, 1 run
Gray to Armitage, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, appeal
Sophia Smale to Wilson, wide
Sophia Smale to Wilson, wide
Sophia Smale to Wilson, 2 runs
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Wilson, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Gray to Armitage, 1 run
Gray to Wilson, 1 run
Gray to Wilson, 2 runs
Gray to Armitage, 1 run
Gray to Wilson, 1 run
Gray to Armitage, 1 run
Scrivens to Wilson, 0 runs
Scrivens to Wilson, 0 runs
Scrivens to Wilson, 4 runs
Scrivens to Armitage, 1 run
Scrivens to Wilson, 1 run
Scrivens to Wilson, 2 runs
MacGregor to Wilson, 1 run
MacGregor to Wilson, 0 runs
MacGregor to Wilson, 2 runs
MacGregor to Armitage, 1 run
MacGregor to Wilson, 3 runs
MacGregor to Armitage, 1 run
Scrivens to Armitage, 1 run
Scrivens to Wilson, 1 run
Scrivens to Wilson, 0 runs
Scrivens to Wilson, 0 runs
Scrivens to Wilson, 0 runs
Scrivens to Armitage, 1 run
MacGregor to Armitage, 1 run
MacGregor to Wilson, 1 run
MacGregor to Armitage, 1 run
MacGregor to Wilson, 1 run
MacGregor to Wilson, wide
MacGregor to Wilson, 0 runs
MacGregor to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Wilson, 1 run
Sophia Smale to Wilson, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 0 runs
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 2 runs
MacGregor to Wilson, 0 runs
MacGregor to Armitage, 1 run
MacGregor to Armitage, 4 runs
MacGregor to Armitage, 0 runs
MacGregor to Wilson, 1 run
MacGregor to Wilson, 0 runs
MacGregor to Wilson, wide
Sophia Smale to Armitage, 0 runs
Sophia Smale to Armitage, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Wilson, 1 run
Sophia Smale to Wilson, 0 runs
Grewcock to Wilson, 1 run
Grewcock to Armitage, 1 run
Grewcock to Wilson, 1 run
Grewcock to Wilson, 0 runs
Grewcock to Armitage, 1 run
Grewcock to Wilson, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 0 runs
Sophia Smale to Armitage, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 4 runs
Sophia Smale to Armitage, 0 runs
Grewcock to Wilson, 0 runs
Grewcock to Wilson, wide
Grewcock to Armitage, 1 run
Grewcock to Armitage, 2 runs
Grewcock to Armitage, 4 runs
Grewcock to Armitage, 0 runs
Grewcock to Armitage, 0 runs
Munro to Wilson, 0 runs
Munro to Wilson, 4 runs
Munro to Wilson, 0 runs
Munro to Wilson, 0 runs
Munro to Armitage, 1 run
Munro to Wilson, leg bye
Grewcock to Armitage, 0 runs
Grewcock to Armitage, appeal
Grewcock to Wilson, wide
Grewcock to Wilson, 4 runs
Munro to Armitage, 4 runs
Munro to Armitage, 2 runs
Munro to Wilson, 1 run
Munro to Armitage, 1 run
Munro to Armitage, 4 runs
Munro to Wilson, 3 runs
Grewcock to Armitage, 0 runs
Grewcock to Armitage, 0 runs
Grewcock to Wilson, 1 run
Grewcock to Wilson, 2 runs
Grewcock to Wilson, 0 runs
Grewcock to Wilson, 0 runs
Scrivens to Wilson, 1 run
Scrivens to Armitage, 1 run
Scrivens to Wilson, 1 run
Scrivens to Armitage, 1 run
Scrivens to Wilson, 1 run
Scrivens to Wilson, 0 runs
Grewcock to Wilson, 1 run
Grewcock to Armitage, 1 run
Grewcock to Armitage, 4 runs
Grewcock to Armitage, wide
Grewcock to Marlow, appeal, wicket (caught - Marlow)
Grewcock to Wilson, 1 run
Grewcock to Wilson, 0 runs
Scrivens to Marlow, 0 runs
Scrivens to Wilson, 1 run
Scrivens to Wilson, 0 runs
Scrivens to Marlow, 1 run
Scrivens to Wilson, 1 run
Scrivens to Marlow, 1 run
Grewcock to Wilson, 0 runs
Grewcock to Wilson, 0 runs
Grewcock to Wilson, 0 runs
Grewcock to Marlow, 1 run
Grewcock to Wilson, 3 runs
Grewcock to Marlow, 1 run
Scrivens to Wilson, 0 runs
Scrivens to Wilson, 0 runs
Scrivens to Marlow, 1 run
Scrivens to Marlow, 0 runs
Scrivens to Wilson, 1 run
Scrivens to Wilson, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 3 runs
Sophia Smale to Marlow, 1 run
Sophia Smale to Marlow, 0 runs
Sophia Smale to Marlow, wide
Sophia Smale to Marlow, 4 runs
Sophia Smale to Marlow, 0 runs
Sophia Smale to Marlow, 0 runs
Scrivens to Wilson, 0 runs
Scrivens to Marlow, 1 run
Scrivens to Wilson, 1 run
Scrivens to Wilson, 0 runs
Scrivens to Wilson, 0 runs
Scrivens to Wilson, 4 runs
Sophia Smale to Marlow, 4 runs
Sophia Smale to Marlow, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 1 run
Sophia Smale to Wilson, wide
Sophia Smale to Wilson, 4 runs
Sophia Smale to Wilson, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 0 runs
Scrivens to Marlow, 4 runs
Scrivens to Marlow, appeal
Scrivens to Wilson, 1 run
Scrivens to Wilson, 0 runs
Scrivens to Wilson, 0 runs
Scrivens to Wilson, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 1 run
Sophia Smale to Wilson, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 0 runs
Sophia Smale to Marlow, 1 run
Scrivens to Marlow, 1 run
Scrivens to Marlow, 0 runs
Scrivens to Marlow, 0 runs
Scrivens to Marlow, 0 runs
Scrivens to Wilson, 1 run
Scrivens to Marlow, 1 run
Sophia Smale to Wilson, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 2 runs
Sophia Smale to Wilson, wide
Sophia Smale to Wilson, 4 runs
Sophia Smale to Wilson, wide
Sophia Smale to Marlow, 1 run
Sophia Smale to Marlow, 0 runs
Gray to Wilson, 0 runs
Gray to Marlow, 1 run
Gray to Marlow, 4 runs
Gray to Wilson, 1 run
Gray to Wilson, 0 runs
Gray to Wilson, 0 runs
Sophia Smale to Marlow, 0 runs
Sophia Smale to Marlow, 0 runs
Sophia Smale to Marlow, 0 runs
Sophia Smale to Wilson, 1 run
Sophia Smale to Marlow, 1 run
Sophia Smale to Marlow, 0 runs
Sophia Smale to Marlow, wide
Gray to Marlow, 1 run
Gray to Marlow, 0 runs
Gray to Marlow, 0 runs
Gray to Marlow, 0 runs
MacGregor to Wilson, 0 runs
MacGregor to Marlow, 1 run
MacGregor to Marlow, 0 runs
MacGregor to Wilson, 1 run
MacGregor to Wilson, 0 runs
MacGregor to Wilson, 0 runs
Gray to Marlow, 0 runs
Gray to Marlow, 0 runs
Gray to Marlow, 0 runs
Gray to Marlow, 0 runs
Gray to Marlow, 0 runs
Gray to Marlow, 0 runs
MacGregor to Wilson, 4 runs
MacGregor to Wilson, 0 runs
MacGregor to Marlow, leg bye
MacGregor to Marlow, 4 runs
MacGregor to Marlow, 0 runs
MacGregor to Marlow, 0 runs
Munro to Marlow, 3 runs
Munro to Marlow, 0 runs
Munro to Marlow, 0 runs
Munro to Marlow, 0 runs
Munro to Marlow, 0 runs
Munro to Marlow, 2 runs
MacGregor to Wilson, 4 runs
MacGregor to Wilson, 4 runs
MacGregor to Wilson, 0 runs
MacGregor to Wilson, 0 runs
MacGregor to Wilson, 0 runs
MacGregor to Wilson, wide
MacGregor to Wilson, 0 runs
Munro to Wilson, 1 run
Munro to Wilson, 4 runs
Munro to Wilson, 0 runs
Munro to Marlow, 1 run
Munro to Wilson, 1 run
Munro to Wilson, 2 runs
Gray to Wilson, 1 run
Gray to Wilson, 0 runs
Gray to Wilson, 2 runs
Gray to Wilson, 0 runs
Gray to Wilson, 4 runs
Gray to Wilson, 0 runs
Munro to Wilson, 1 run
Munro to Wilson, 0 runs
Munro to Wilson, 0 runs
Munro to Wilson, 0 runs
Munro to Wilson, 0 runs
Munro to Marlow, 1 run
Gray to Wilson, 0 runs
Gray to Wilson, 0 runs
Gray to Wilson, 0 runs
Gray to Marlow, 1 run
Gray to Wilson, 3 runs
Gray to Marlow, 1 run
Munro to Wilson, 0 runs
Munro to Wilson, 0 runs
Munro to Marlow, 1 run
Munro to Marlow, 0 runs
Munro to Marlow, 0 runs
Munro to Wilson, 1 run
Gray to Wilson, 1 run
Gray to Wilson, 4 runs
Gray to Wilson, 0 runs
Gray to Wilson, appeal
Gray to Wilson, 0 runs
Gray to Wilson, 0 runs
Munro to Marlow, 0 runs
Munro to Marlow, 0 runs
Munro to Marlow, 0 runs
Munro to Wilson, leg bye
Munro to Wilson, wide
Munro to Wilson, 0 runs
Munro to Wilson, no ball
Munro to Wilson, 0 runs
Gray to Marlow, 4 runs
Gray to Marlow, 0 runs
Gray to Marlow, 0 runs
Gray to Marlow, 0 runs
Gray to Marlow, 0 runs