Highlights Durham vs Essex List a One-Day Cup, Women 15.04.2026

List a

DUR
DUR

311

ESS
ESS

288

49.6
.

Levick to Miller, 0 runs

49.5
1

Levick to Carr, 1 run

49.4
4

Levick to Carr, 4 runs

49.3
2

Levick to Carr, 2 runs

49.2
4

Levick to Carr, 4 runs

49.1
W

Levick to Grewcock, appeal, wicket (caught - Grewcock)

48.6
1

Turner to Grewcock, 1 run

48.5
1

Turner to Miller, 1 run

48.5
1

Turner to Miller, wide

48.4
4

Turner to Miller, 4 runs

48.3
1

Turner to Grewcock, 1 run

48.2
2

Turner to Grewcock, 2 runs

48.1
.

Turner to Grewcock, 0 runs

47.6
.

Villiers to Miller, 0 runs

47.5
4

Villiers to Miller, 4 runs

47.4
.

Villiers to Miller, 0 runs

47.3
2

Villiers to Miller, 2 runs

47.2
4

Villiers to Miller, 4 runs

47.1
1

Villiers to Grewcock, 1 run

46.6
2

Glen to Miller, 2 runs

46.5
1

Glen to Grewcock, 1 run

46.4
4

Glen to Grewcock, 4 runs

46.3
4

Glen to Grewcock, 4 runs

46.2
.

Glen to Grewcock, 0 runs

46.1
3

Glen to Miller, 3 runs

45.6
2

Levick to Grewcock, 2 runs

45.5
1

Levick to Miller, 1 run

45.4
1

Levick to Grewcock, 1 run

45.3
1lb

Levick to Miller, leg bye, appeal

45.2
2

Levick to Miller, 2 runs

45.1
.

Levick to Miller, appeal

44.6
1

Glen to Miller, 1 run

44.5
1

Glen to Grewcock, 1 run

44.4
.

Glen to Grewcock, 0 runs

44.3
.

Glen to Grewcock, 0 runs

44.2
2

Glen to Grewcock, 2 runs

44.1
1

Glen to Miller, 1 run

43.6
1

Villiers to Miller, 1 run

43.5
1

Villiers to Grewcock, 1 run

43.4
1

Villiers to Miller, 1 run

43.3
1

Villiers to Grewcock, 1 run

43.3
1

Villiers to Grewcock, wide

43.2
3

Villiers to Miller, 3 runs

43.1
1

Villiers to Grewcock, 1 run

42.6
1

Turner to Grewcock, 1 run

42.5
.

Turner to Grewcock, 0 runs

42.4
2

Turner to Grewcock, 2 runs

42.3
2

Turner to Grewcock, 2 runs

42.2
2

Turner to Grewcock, 2 runs

42.1
4

Turner to Grewcock, 4 runs

41.6
4

Villiers to Miller, 4 runs

41.5
1

Villiers to Grewcock, 1 run

41.4
1

Villiers to Miller, 1 run

41.3
.

Villiers to Miller, 0 runs

41.2
1

Villiers to Grewcock, 1 run

41.1
.

Villiers to Grewcock, 0 runs

40.6
1

Glen to Grewcock, 1 run

40.6
1

Glen to Grewcock, wide

40.5
2

Glen to Grewcock, 2 runs

40.4
1

Glen to Miller, 1 run

40.3
1

Glen to Grewcock, 1 run

40.2
4

Glen to Grewcock, 4 runs

40.1
1

Glen to Miller, 1 run

39.6
1

Levick to Miller, 1 run

39.5
1

Levick to Grewcock, 1 run

39.4
2

Levick to Grewcock, 2 runs

39.3
1

Levick to Miller, 1 run

39.2
1

Levick to Grewcock, 1 run

39.1
1

Levick to Miller, 1 run

38.6
.

Glen to Grewcock, 0 runs

38.5
.

Glen to Grewcock, 0 runs

38.4
2

Glen to Grewcock, 2 runs

38.3
1

Glen to Miller, 1 run

38.2
1

Glen to Grewcock, 1 run

38.2
1

Glen to Grewcock, wide

38.1
2

Glen to Grewcock, 2 runs

37.6
2

Thompson to Miller, 2 runs

37.5
.

Thompson to Miller, 0 runs

37.4
.

Thompson to Miller, 0 runs

37.3
1

Thompson to Grewcock, leg bye

37.2
1

Thompson to Miller, 1 run

37.1
4

Thompson to Miller, 4 runs

36.6
1

Glen to Miller, 1 run

36.5
.

Glen to Miller, 0 runs

36.4
.

Glen to Miller, 0 runs

36.3
.

Glen to Miller, 0 runs

36.2
1

Glen to Grewcock, 1 run

36.1
.

Glen to Grewcock, 0 runs

35.6
W

Fraser to Gardner, appeal, wicket (bowled - Gardner)

35.5
.

Fraser to Gardner, 0 runs

35.4
4

Fraser to Gardner, 4 runs

35.3
.

Fraser to Gardner, 0 runs

35.2
.

Fraser to Gardner, 0 runs

35.1
1

Fraser to Grewcock, 1 run

34.6
2

Turner to Gardner, 2 runs

34.5
1

Turner to Grewcock, 1 run

34.4
1

Turner to Gardner, 1 run

34.3
.

Turner to Gardner, 0 runs

34.2
1

Turner to Grewcock, 1 run

34.1
.

Turner to Grewcock, 0 runs

33.6
1

Fraser to Grewcock, 1 run

33.5
.

Fraser to Grewcock, 0 runs

33.4
2

Fraser to Grewcock, 2 runs

33.3
.

Fraser to Grewcock, 0 runs

33.2
1

Fraser to Gardner, 1 run

33.1
1

Fraser to Grewcock, 1 run

32.6
.

Turner to Gardner, 0 runs

32.5
1

Turner to Grewcock, 1 run

32.4
3

Turner to Gardner, 3 runs

32.3
.

Turner to Gardner, 0 runs

32.2
1

Turner to Grewcock, 1 run

32.1
1

Turner to Gardner, 1 run

31.6
.

Fraser to Grewcock, 0 runs

31.5
1

Fraser to Gardner, 1 run

31.4
.

Fraser to Gardner, 0 runs

31.3
1

Fraser to Grewcock, 1 run

31.2
1

Fraser to Gardner, 1 run

31.1
1

Fraser to Grewcock, 1 run

30.6
W

Turner to Macleod, appeal, wicket (bowled - Macleod)

30.5
1

Turner to Grewcock, 1 run

30.4
.

Turner to Grewcock, 0 runs

30.3
1

Turner to Macleod, 1 run

30.2
2

Turner to Macleod, 2 runs

30.1
4

Turner to Macleod, 4 runs

29.6
1

Thompson to Macleod, 1 run

29.5
1

Thompson to Grewcock, 1 run

29.4
4

Thompson to Grewcock, 4 runs

29.3
2

Thompson to Grewcock, 2 runs

28.6
1

Levick to Grewcock, 1 run

28.5
.

Levick to Grewcock, 0 runs

28.4
.

Levick to Grewcock, 0 runs

28.3
1

Levick to Macleod, 1 run

28.2
1

Levick to Grewcock, 1 run

28.1
1

Levick to Macleod, 1 run

27.6
.

Thompson to Grewcock, 0 runs

27.5
W

Thompson to Griffith, appeal, wicket (lbw - Griffith)

27.4
1

Thompson to Macleod, 1 run

27.3
.

Thompson to Macleod, 0 runs

27.2
.

Thompson to Macleod, 0 runs

27.1
.

Thompson to Macleod, 0 runs

26.6
1

Levick to Macleod, 1 run

26.5
.

Levick to Macleod, 0 runs

26.4
1

Levick to Griffith, leg bye

26.3
1

Levick to Macleod, 1 run

26.2
1

Levick to Griffith, 1 run

26.1
.

Levick to Griffith, 0 runs

25.6
2

Thompson to Macleod, 2 runs

25.5
1

Thompson to Griffith, 1 run

25.4
.

Thompson to Griffith, 0 runs

25.3
.

Thompson to Griffith, 0 runs

25.2
.

Thompson to Griffith, 0 runs

25.1
.

Thompson to Griffith, 0 runs

24.6
.

Villiers to Macleod, 0 runs

24.5
.

Villiers to Macleod, 0 runs

24.4
W

Villiers to Scrivens, appeal, wicket (stumped - Scrivens)

24.3
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

24.2
1

Villiers to Griffith, 1 run

24.1
4

Villiers to Griffith, 4 runs

23.6
1

Levick to Griffith, 1 run

23.5
.

Levick to Griffith, 0 runs

23.4
.

Levick to Griffith, appeal

23.3
4

Levick to Griffith, 4 runs

23.2
.

Levick to Griffith, 0 runs

23.1
.

Levick to Griffith, 0 runs

22.6
.

Glen to Scrivens, 0 runs

22.5
4

Glen to Scrivens, 4 runs

22.4
.

Glen to Scrivens, 0 runs

22.3
1

Glen to Griffith, 1 run

22.2
.

Glen to Griffith, 0 runs

22.1
1

Glen to Scrivens, 1 run

21.6
.

Villiers to Griffith, 0 runs

21.6
2

Villiers to Scrivens, 2 wides

21.5
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

21.4
4

Villiers to Scrivens, 4 runs

21.3
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

21.2
1

Villiers to Griffith, 1 run

21.1
.

Villiers to Griffith, 0 runs

20.6
.

Glen to Scrivens, 0 runs

20.5
.

Glen to Scrivens, 0 runs

20.4
1

Glen to Griffith, 1 run

20.3
1

Glen to Scrivens, 1 run

20.2
1

Glen to Griffith, 1 run

20.1
1

Glen to Scrivens, 1 run

19.6
1

Villiers to Scrivens, 1 run

19.5
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

19.4
1

Villiers to Griffith, 1 run

19.3
1

Villiers to Scrivens, 1 run

19.2
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

19.1
1

Villiers to Griffith, 1 run

18.6
.

Levick to Scrivens, 0 runs

18.5
4

Levick to Scrivens, 4 runs

18.4
.

Levick to Scrivens, 0 runs

18.3
1

Levick to Griffith, 1 run

18.2
2

Levick to Griffith, 2 runs

18.1
1

Levick to Scrivens, 1 run

17.6
.

Villiers to Griffith, 0 runs

17.5
1

Villiers to Scrivens, 1 run

17.4
1

Villiers to Griffith, 1 run

17.3
1

Villiers to Scrivens, 1 run

17.2
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

17.1
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

16.6
.

Levick to Griffith, 0 runs

16.5
1

Levick to Scrivens, 1 run

16.4
.

Levick to Scrivens, 0 runs

16.3
2

Levick to Scrivens, 2 runs

16.2
1

Levick to Griffith, 1 run

16.1
.

Levick to Griffith, 0 runs

15.6
1

Fraser to Griffith, 1 run

15.5
1

Fraser to Scrivens, 1 run

15.4
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

15.3
4

Fraser to Scrivens, 4 runs

15.2
1

Fraser to Griffith, 1 run

15.1
.

Fraser to Griffith, 0 runs

14.6
.

Levick to Scrivens, 0 runs

14.5
1

Levick to Griffith, 1 run

14.4
.

Levick to Griffith, 0 runs

14.3
.

Levick to Griffith, 0 runs

14.2
2

Levick to Griffith, 2 runs

14.1
.

Levick to Griffith, 0 runs

13.6
2

Fraser to Scrivens, 2 runs

13.5
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

13.5
1

Fraser to Scrivens, wide

13.4
1

Fraser to Griffith, 1 run

13.3
.

Fraser to Griffith, 0 runs

13.2
1

Fraser to Scrivens, 1 run

13.1
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

12.6
.

Levick to Griffith, 0 runs

12.5
.

Levick to Griffith, 0 runs

12.4
.

Levick to Griffith, 0 runs

12.3
1

Levick to Scrivens, 1 run

12.2
.

Levick to Scrivens, 0 runs

12.1
1

Levick to Griffith, 1 run

11.6
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

11.5
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

11.5
1

Fraser to Scrivens, wide

11.4
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

11.3
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

11.2
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

11.1
.

Fraser to Scrivens, appeal

10.6
2

Turner to Griffith, 2 runs

10.5
.

Turner to Griffith, 0 runs

10.4
.

Turner to Griffith, 0 runs

10.3
1

Turner to Scrivens, leg bye

10.2
.

Turner to Scrivens, 0 runs

10.1
1

Turner to Griffith, 1 run

9.6
4

Thompson to Scrivens, 4 runs

9.5
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

9.4
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

9.4
1w

Thompson to Scrivens, wide, appeal

9.3
.

Thompson to Scrivens, appeal

9.2
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

9.1
1

Thompson to Griffith, 1 run

8.6
.

Turner to Scrivens, 0 runs

8.5
.

Turner to Scrivens, 0 runs

8.4
1

Turner to Griffith, 1 run

8.3
4

Turner to Griffith, 4 runs

8.2
.

Turner to Griffith, 0 runs

8.1
.

Turner to Griffith, 0 runs

8.1
1

Turner to Griffith, wide

7.6
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

7.5
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

7.4
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

7.3
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

7.2
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

7.1
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

6.6
.

Turner to Griffith, 0 runs

6.5
1

Turner to Scrivens, 1 run

6.4
1

Turner to Griffith, 1 run

6.3
.

Turner to Griffith, 0 runs

6.2
4

Turner to Griffith, 4 runs

6.2
1

Turner to Griffith, wide

6.1
1

Turner to Scrivens, 1 run

5.6
1

Thompson to Scrivens, 1 run

5.5
4

Thompson to Scrivens, 4 runs

5.4
1

Thompson to Griffith, 1 run

5.3
.

Thompson to Griffith, appeal

5.2
.

Thompson to Griffith, 0 runs

5.1
.

Thompson to Griffith, 0 runs

4.6
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

4.5
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

4.4
1

Villiers to Griffith, 1 run

4.3
.

Villiers to Griffith, 0 runs

4.3
1

Villiers to Griffith, wide

4.2
4

Villiers to Griffith, 4 runs

4.1
.

Villiers to Griffith, 0 runs

3.6
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

3.5
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

3.5
3

Thompson to Scrivens, 3 wides

3.4
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

3.3
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

3.2
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

3.1
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

2.6
.

Villiers to Griffith, 0 runs

2.5
1

Villiers to Scrivens, 1 run

2.4
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

2.3
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

2.2
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

2.1
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

1.6
.

Thompson to Griffith, 0 runs

1.5
.

Thompson to Griffith, 0 runs

1.4
.

Thompson to Griffith, 0 runs

1.3
.

Thompson to Griffith, 0 runs

1.3
1

Thompson to Griffith, wide

1.2
1

Thompson to Scrivens, leg bye

1.1
2

Thompson to Scrivens, 2 runs

0.6
.

Villiers to Griffith, 0 runs

0.5
.

Villiers to Griffith, 0 runs

0.4
.

Villiers to Griffith, 0 runs

0.4
1

Villiers to Griffith, wide

0.3
.

Villiers to Griffith, 0 runs

0.2
1

Villiers to Scrivens, 1 run

0.1
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

0.1
3

Villiers to Scrivens, 3 wides

49.6
W

Gray to Wilson, appeal, wicket (bowled - Wilson)

49.5
2

Gray to Wilson, 2 runs

49.4
.

Gray to Wilson, 0 runs

49.4
nb

Gray to Villiers, no ball + 1 run

49.3
1

Gray to Wilson, 1 run

49.2
2

Gray to Wilson, 2 runs

49.1
4

Gray to Wilson, 4 runs

48.6
W

MacGregor to Armitage, appeal, wicket (bowled - Armitage)

48.5
4

MacGregor to Armitage, 4 runs

48.4
1

MacGregor to Wilson, 1 run

48.3
2

MacGregor to Wilson, 2 runs

48.2
1

MacGregor to Armitage, 1 run

48.1
2

MacGregor to Armitage, 2 runs

48.1
1

MacGregor to Armitage, wide

47.6
4

Sophia Smale to Wilson, 4 runs

47.5
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

47.4
4

Sophia Smale to Armitage, 4 runs

47.3
1

Sophia Smale to Wilson, 1 run

47.2
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

47.1
1

Sophia Smale to Wilson, 1 run

46.6
1

MacGregor to Wilson, 1 run

46.5
1

MacGregor to Armitage, 1 run

46.4
.

MacGregor to Armitage, 0 runs

46.3
2

MacGregor to Armitage, 2 runs

46.2
2

MacGregor to Armitage, 2 runs

46.1
1

MacGregor to Wilson, 1 run

45.6
1

Scrivens to Wilson, 1 run

45.5
1

Scrivens to Armitage, 1 run

45.4
4

Scrivens to Armitage, 4 runs

45.3
1

Scrivens to Wilson, 1 run

45.2
2

Scrivens to Wilson, 2 runs

45.1
4

Scrivens to Wilson, 4 runs

44.6
.

Gray to Armitage, 0 runs

44.5
1

Gray to Wilson, 1 run

44.4
1

Gray to Armitage, 1 run

44.3
1

Gray to Wilson, 1 run

44.2
1

Gray to Armitage, 1 run

44.1
.

Gray to Armitage, 0 runs

43.6
2

Sophia Smale to Wilson, 0 runs

43.5
.

Sophia Smale to Wilson, appeal

43.5
1

Sophia Smale to Wilson, wide

43.5
1

Sophia Smale to Wilson, wide

43.4
2

Sophia Smale to Wilson, 2 runs

43.3
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

43.2
1

Sophia Smale to Wilson, 1 run

43.1
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

42.6
1

Gray to Armitage, 1 run

42.5
1

Gray to Wilson, 1 run

42.4
2

Gray to Wilson, 2 runs

42.3
1

Gray to Armitage, 1 run

42.2
1

Gray to Wilson, 1 run

42.1
1

Gray to Armitage, 1 run

41.6
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

41.5
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

41.4
4

Scrivens to Wilson, 4 runs

41.3
1

Scrivens to Armitage, 1 run

41.2
1

Scrivens to Wilson, 1 run

41.1
2

Scrivens to Wilson, 2 runs

40.6
1

MacGregor to Wilson, 1 run

40.5
.

MacGregor to Wilson, 0 runs

40.4
2

MacGregor to Wilson, 2 runs

40.3
1

MacGregor to Armitage, 1 run

40.2
3

MacGregor to Wilson, 3 runs

40.1
1

MacGregor to Armitage, 1 run

39.6
1

Scrivens to Armitage, 1 run

39.5
1

Scrivens to Wilson, 1 run

39.4
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

39.3
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

39.2
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

39.1
1

Scrivens to Armitage, 1 run

38.6
1

MacGregor to Armitage, 1 run

38.5
1

MacGregor to Wilson, 1 run

38.4
1

MacGregor to Armitage, 1 run

38.3
1

MacGregor to Wilson, 1 run

38.3
1

MacGregor to Wilson, wide

38.2
.

MacGregor to Wilson, 0 runs

38.1
1

MacGregor to Armitage, 1 run

37.6
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

37.5
1

Sophia Smale to Wilson, 1 run

37.4
.

Sophia Smale to Wilson, 0 runs

37.3
.

Sophia Smale to Wilson, 0 runs

37.2
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

37.1
2

Sophia Smale to Armitage, 2 runs

36.6
.

MacGregor to Wilson, 0 runs

36.5
1

MacGregor to Armitage, 1 run

36.4
4

MacGregor to Armitage, 4 runs

36.3
.

MacGregor to Armitage, 0 runs

36.2
1

MacGregor to Wilson, 1 run

36.1
.

MacGregor to Wilson, 0 runs

36.1
1

MacGregor to Wilson, wide

35.6
.

Sophia Smale to Armitage, 0 runs

35.5
.

Sophia Smale to Armitage, 0 runs

35.4
1

Sophia Smale to Wilson, 1 run

35.3
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

35.2
1

Sophia Smale to Wilson, 1 run

35.1
.

Sophia Smale to Wilson, 0 runs

34.6
1

Grewcock to Wilson, 1 run

34.5
1

Grewcock to Armitage, 1 run

34.4
1

Grewcock to Wilson, 1 run

34.3
.

Grewcock to Wilson, 0 runs

34.2
1

Grewcock to Armitage, 1 run

34.1
1

Grewcock to Wilson, 1 run

33.6
.

Sophia Smale to Armitage, 0 runs

33.5
.

Sophia Smale to Armitage, 0 runs

33.4
1

Sophia Smale to Wilson, 1 run

33.3
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

33.2
4

Sophia Smale to Armitage, 4 runs

33.1
.

Sophia Smale to Armitage, 0 runs

32.6
.

Grewcock to Wilson, 0 runs

32.6
1

Grewcock to Wilson, wide

32.5
1

Grewcock to Armitage, 1 run

32.4
2

Grewcock to Armitage, 2 runs

32.3
4

Grewcock to Armitage, 4 runs

32.2
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

32.1
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

31.6
.

Munro to Wilson, 0 runs

31.5
4

Munro to Wilson, 4 runs

31.4
.

Munro to Wilson, 0 runs

31.3
.

Munro to Wilson, 0 runs

31.2
1

Munro to Armitage, 1 run

31.1
1

Munro to Wilson, leg bye

30.6
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

30.5
.

Grewcock to Armitage, appeal

30.2
.

Grewcock to Wilson, wide

30.1
4

Grewcock to Wilson, 4 runs

29.6
4

Munro to Armitage, 4 runs

29.5
2

Munro to Armitage, 2 runs

29.4
1

Munro to Wilson, 1 run

29.3
1

Munro to Armitage, 1 run

29.2
4

Munro to Armitage, 4 runs

29.1
3

Munro to Wilson, 3 runs

28.6
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

28.5
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

28.4
1

Grewcock to Wilson, 1 run

28.3
2

Grewcock to Wilson, 2 runs

28.2
.

Grewcock to Wilson, 0 runs

28.1
.

Grewcock to Wilson, 0 runs

27.6
1

Scrivens to Wilson, 1 run

27.5
1

Scrivens to Armitage, 1 run

27.4
1

Scrivens to Wilson, 1 run

27.3
1

Scrivens to Armitage, 1 run

27.2
1

Scrivens to Wilson, 1 run

27.1
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

26.6
1

Grewcock to Wilson, 1 run

26.5
1

Grewcock to Armitage, 1 run

26.4
4

Grewcock to Armitage, 4 runs

26.4
1

Grewcock to Armitage, wide

26.3
W

Grewcock to Marlow, appeal, wicket (caught - Marlow)

26.2
1

Grewcock to Wilson, 1 run

26.1
.

Grewcock to Wilson, 0 runs

25.6
.

Scrivens to Marlow, 0 runs

25.5
1

Scrivens to Wilson, 1 run

25.4
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

25.3
1

Scrivens to Marlow, 1 run

25.2
1

Scrivens to Wilson, 1 run

25.1
1

Scrivens to Marlow, 1 run

24.6
.

Grewcock to Wilson, 0 runs

24.5
.

Grewcock to Wilson, 0 runs

24.4
.

Grewcock to Wilson, 0 runs

24.3
1

Grewcock to Marlow, 1 run

24.2
3

Grewcock to Wilson, 3 runs

24.1
1

Grewcock to Marlow, 1 run

23.6
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

23.5
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

23.4
1

Scrivens to Marlow, 1 run

23.3
.

Scrivens to Marlow, 0 runs

23.2
1

Scrivens to Wilson, 1 run

23.1
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

22.6
3

Sophia Smale to Wilson, 3 runs

22.5
1

Sophia Smale to Marlow, 1 run

22.4
.

Sophia Smale to Marlow, 0 runs

22.4
1

Sophia Smale to Marlow, wide

22.3
4

Sophia Smale to Marlow, 4 runs

22.2
.

Sophia Smale to Marlow, 0 runs

22.1
.

Sophia Smale to Marlow, 0 runs

21.6
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

21.5
1

Scrivens to Marlow, 1 run

21.4
1

Scrivens to Wilson, 1 run

21.3
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

21.2
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

21.1
4

Scrivens to Wilson, 4 runs

20.6
4

Sophia Smale to Marlow, 4 runs

20.5
.

Sophia Smale to Marlow, 0 runs

20.4
1

Sophia Smale to Wilson, 1 run

20.4
1

Sophia Smale to Wilson, wide

20.3
4

Sophia Smale to Wilson, 4 runs

20.2
.

Sophia Smale to Wilson, 0 runs

20.1
.

Sophia Smale to Wilson, 0 runs

19.6
4

Scrivens to Marlow, 4 runs

19.5
.

Scrivens to Marlow, appeal

19.4
1

Scrivens to Wilson, 1 run

19.3
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

19.2
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

19.1
.

Scrivens to Wilson, 0 runs

18.6
1

Sophia Smale to Wilson, 1 run

18.5
.

Sophia Smale to Wilson, 0 runs

18.4
.

Sophia Smale to Wilson, 0 runs

18.3
.

Sophia Smale to Wilson, 0 runs

18.2
.

Sophia Smale to Wilson, 0 runs

18.1
1

Sophia Smale to Marlow, 1 run

17.6
1

Scrivens to Marlow, 1 run

17.5
.

Scrivens to Marlow, 0 runs

17.4
.

Scrivens to Marlow, 0 runs

17.3
.

Scrivens to Marlow, 0 runs

17.2
1

Scrivens to Wilson, 1 run

17.1
1

Scrivens to Marlow, 1 run

16.6
.

Sophia Smale to Wilson, 0 runs

16.5
.

Sophia Smale to Wilson, 0 runs

16.4
2

Sophia Smale to Wilson, 2 runs

16.4
1

Sophia Smale to Wilson, wide

16.3
4

Sophia Smale to Wilson, 4 runs

16.3
1

Sophia Smale to Wilson, wide

16.2
1

Sophia Smale to Marlow, 1 run

16.1
.

Sophia Smale to Marlow, 0 runs

15.6
.

Gray to Wilson, 0 runs

15.5
1

Gray to Marlow, 1 run

15.4
4

Gray to Marlow, 4 runs

15.3
1

Gray to Wilson, 1 run

15.2
.

Gray to Wilson, 0 runs

15.1
.

Gray to Wilson, 0 runs

14.6
.

Sophia Smale to Marlow, 0 runs

14.5
.

Sophia Smale to Marlow, 0 runs

14.4
.

Sophia Smale to Marlow, 0 runs

14.3
1

Sophia Smale to Wilson, 1 run

14.2
1

Sophia Smale to Marlow, 1 run

14.1
.

Sophia Smale to Marlow, 0 runs

14.1
1

Sophia Smale to Marlow, wide

13.6
1

Gray to Marlow, 1 run

13.5
.

Gray to Marlow, 0 runs

13.4
.

Gray to Marlow, 0 runs

13.3
.

Gray to Marlow, 0 runs

12.6
.

MacGregor to Wilson, 0 runs

12.5
1

MacGregor to Marlow, 1 run

12.4
.

MacGregor to Marlow, 0 runs

12.3
1

MacGregor to Wilson, 1 run

12.2
.

MacGregor to Wilson, 0 runs

12.1
.

MacGregor to Wilson, 0 runs

11.6
.

Gray to Marlow, 0 runs

11.5
.

Gray to Marlow, 0 runs

11.4
.

Gray to Marlow, 0 runs

11.3
.

Gray to Marlow, 0 runs

11.2
.

Gray to Marlow, 0 runs

11.1
.

Gray to Marlow, 0 runs

10.6
4

MacGregor to Wilson, 4 runs

10.5
.

MacGregor to Wilson, 0 runs

10.4
1

MacGregor to Marlow, leg bye

10.3
4

MacGregor to Marlow, 4 runs

10.2
.

MacGregor to Marlow, 0 runs

10.1
.

MacGregor to Marlow, 0 runs

9.6
3

Munro to Marlow, 3 runs

9.5
.

Munro to Marlow, 0 runs

9.4
.

Munro to Marlow, 0 runs

9.3
.

Munro to Marlow, 0 runs

9.2
.

Munro to Marlow, 0 runs

9.1
2

Munro to Marlow, 2 runs

8.6
4

MacGregor to Wilson, 4 runs

8.5
4

MacGregor to Wilson, 4 runs

8.4
.

MacGregor to Wilson, 0 runs

8.3
.

MacGregor to Wilson, 0 runs

8.2
.

MacGregor to Wilson, 0 runs

8.2
1

MacGregor to Wilson, wide

8.1
.

MacGregor to Wilson, 0 runs

7.6
1

Munro to Wilson, 1 run

7.5
4

Munro to Wilson, 4 runs

7.4
.

Munro to Wilson, 0 runs

7.3
1

Munro to Marlow, 1 run

7.2
1

Munro to Wilson, 1 run

7.1
2

Munro to Wilson, 2 runs

6.6
1

Gray to Wilson, 1 run

6.5
.

Gray to Wilson, 0 runs

6.4
2

Gray to Wilson, 2 runs

6.3
.

Gray to Wilson, 0 runs

6.2
4

Gray to Wilson, 4 runs

6.1
.

Gray to Wilson, 0 runs

5.6
1

Munro to Wilson, 1 run

5.5
.

Munro to Wilson, 0 runs

5.4
.

Munro to Wilson, 0 runs

5.3
.

Munro to Wilson, 0 runs

5.2
.

Munro to Wilson, 0 runs

5.1
1

Munro to Marlow, 1 run

4.6
.

Gray to Wilson, 0 runs

4.5
.

Gray to Wilson, 0 runs

4.4
.

Gray to Wilson, 0 runs

4.3
1

Gray to Marlow, 1 run

4.2
3

Gray to Wilson, 3 runs

4.1
1

Gray to Marlow, 1 run

3.6
.

Munro to Wilson, 0 runs

3.5
.

Munro to Wilson, 0 runs

3.4
1

Munro to Marlow, 1 run

3.3
.

Munro to Marlow, 0 runs

3.2
.

Munro to Marlow, 0 runs

3.1
1

Munro to Wilson, 1 run

2.6
1

Gray to Wilson, 1 run

2.5
4

Gray to Wilson, 4 runs

2.4
.

Gray to Wilson, 0 runs

2.3
.

Gray to Wilson, appeal

2.2
.

Gray to Wilson, 0 runs

2.1
.

Gray to Wilson, 0 runs

1.6
.

Munro to Marlow, 0 runs

1.5
.

Munro to Marlow, 0 runs

1.4
.

Munro to Marlow, 0 runs

1.3
1

Munro to Wilson, leg bye

1.3
1

Munro to Wilson, wide

1.2
.

Munro to Wilson, 0 runs

1.2
1

Munro to Wilson, no ball

1.1
.

Munro to Wilson, 0 runs

0.6
4

Gray to Marlow, 4 runs

0.5
.

Gray to Marlow, 0 runs

0.4
.

Gray to Marlow, 0 runs

0.3
.

Gray to Marlow, 0 runs

0.2
.

Gray to Marlow, 0 runs