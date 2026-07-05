H2h Essex vs Surrey List a One-Day Cup, Women 06.09.2026

List a

ESS
ESS
SUR
SUR
Essex vs Surrey

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

185

SURSurrey

184

T20, T20 Blast, Women

SURSurrey

149

ESSEssex

145

List a, One-Day Cup, Women

SURSurrey

229

ESSEssex

227
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