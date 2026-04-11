Surrey

Surrey

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Alexa Stonehouse

England

Alice Capsey

England

Alice Natica Davidson-Richards

England

Alice Zoe Monaghan

England

Amy Hunter

Ireland

Anna Buckle

Aylish Cranstone

England

Bethan Miles

England

Bryony Frances Smith

England

Charlotte Lambert

England

Danielle Gregory

England

Danielle Nicole Wyatt

England

Emily Burke

Emma Jones

England

Grace Margaret Harris

Australia

Ivreen K Dhaliwal

Izzy Sidhu

Jemima Spence

England

Kalea Moore

England

Kira Meghan Chathli

England

Laura Harris

Australia

Maitlan Joy Brown

Australia

Natasha Eleni Farrant

England

Paige Scholfield

England

Phoebe Antonia Franklin

England

Priyanaz A Chatterji

Scotland

Rachel King

Ryana Macdonald-Gay

England

Sophia Dunkley Brown

England

Tilly Corteen-Coleman

England

Statistics

T20 Blast, Women 2026

Matches Played5
Won4
Drawn0
Lost1
No result0

Surrey Team Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another teams

2nd Place

2nd Place

Kent

Kent

Markhors

Markhors

Mexico

Mexico

Winner of SF2

Winner of SF2

Suriname

Suriname

Derbyshire Falcons

Derbyshire Falcons

Hampshire

Hampshire

Essex

Essex

Lions

Lions