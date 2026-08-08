Squads Essex vs Surrey List a One-Day Cup, Women 06.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bosch Anneke
all rounder
Brown Maitlan
all rounder
Carr Amara
wicket keeper
Burke Emily
all rounder
Coppack Kate Louise
all rounder
Capsey Alice
all rounder
Dowse Ariana
wicket keeper
Chathli Kira Meghan
batsman
Gardner Joana
all rounder
Chatterji Priyanaz
all rounder
Gray Eva
bowler
Coleman Tilly
no information yet
Grewcock Jodie
bowler
Cranstone Aylish
batsman
Griffith Cordelia
batsman
Davidson-Richards Alice
all rounder
Harman Nancy
bowler
Dhaliwal Ivreen K
no information yet
Heap Liberty
bowler
Dunkley Sophia
batsman
MacGregor Esmae
bowler
Franklin Phoebe
batsman
Macleod Alice
batsman
Gregory Danielle
bowler
Maqsood Abtaha
bowler
Harris Laura
batsman
Miller Florence H
batsman
King Rachel
wicket keeper
Munro Sophie
bowler
Lambert Charlotte
bowler
Scrivens Grace
all rounder
Macdonald-Gay Ryana
all rounder
Smale Sophia
bowler
Miles Bethan
bowler
Match has not started yet