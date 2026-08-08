Squads Essex vs Surrey List a One-Day Cup, Women 06.09.2026

List a

ESS
ESS
SUR
SUR

Playing

ESS
ESS
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Bosch Anneke

all rounder

Brown Maitlan

all rounder

Carr Amara

wicket keeper

Burke Emily

all rounder

Capsey Alice

all rounder

Dowse Ariana

wicket keeper

Gardner Joana

all rounder

Gray Eva

bowler

Coleman Tilly

no information yet

Dhaliwal Ivreen K

no information yet

King Rachel

wicket keeper

Scrivens Grace

all rounder

Bench

ESS
ESS
SUR
SUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet