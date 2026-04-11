H2h Hampshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 11.04.2026

List a

HAM
HAM

266

ESS
ESS

265

Hampshire vs Essex

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

97

HAMHampshire

101

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

153

HAMHampshire

195

T20, T20 Blast, Women

HAMHampshire

215

ESSEssex

190
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