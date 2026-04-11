Match details Hampshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 11.04.2026

List a

HAM
HAM

266

ESS
ESS

265

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Hampshire won the toss and opt to bat
Time:Saturday, April 11, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Hampshire Squad

PlayersMcCaughan Ella, Bouchier Maia, Norgrove Abigale, Kemp Freya, Southby Rhianna, Dattani Naomi, Wellington Amanda, Sweet Francesca, Smith Linsey, Gibb Daisy, Tyson Rebecca
BenchHarman Nancy, Sturge Megan, Tulloch Poppy

Essex Squad

PlayersScrivens Grace, Griffith Cordelia, Macleod Alice, Grewcock Jodie, Gardner Joana, Miller Florence H, Carr Amara, Smale Sophia, Coppack Kate Louise, Gray Eva, MacGregor Esmae
BenchDowse Ariana, Munro Sophie

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet