Squads Hampshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 11.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
McCaughan Ella
batsman
Scrivens Grace
all rounder
Bouchier Maia
batsman
Griffith Cordelia
batsman
Norgrove Abigale
batsman
Macleod Alice
batsman
Kemp Freya
bowler
Grewcock Jodie
bowler
Southby Rhianna
wicket keeper
Gardner Joana
all rounder
Dattani Naomi
all rounder
Miller Florence H
batsman
Wellington Amanda
bowler
Carr Amara
wicket keeper
Sweet Francesca
no information yet
Smale Sophia
bowler
Smith Linsey
bowler
Coppack Kate Louise
all rounder
Gibb Daisy
no information yet
Gray Eva
bowler
Tyson Rebecca
bowler
MacGregor Esmae
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Harman Nancy
bowler
Dowse Ariana
wicket keeper
Sturge Megan
bowler
Munro Sophie
bowler
Tulloch Poppy
no information yet