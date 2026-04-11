Squads Hampshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 11.04.2026

List a

HAM
HAM

266

ESS
ESS

265

Playing

HAM
HAM
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Scrivens Grace

all rounder

Southby Rhianna

wicket keeper

Gardner Joana

all rounder

Dattani Naomi

all rounder

Carr Amara

wicket keeper

Sweet Francesca

no information yet

Gibb Daisy

no information yet

Gray Eva

bowler

Bench

HAM
HAM
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Dowse Ariana

wicket keeper

Tulloch Poppy

no information yet