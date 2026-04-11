Highlights Hampshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 11.04.2026

List a

HAM
HAM

266

ESS
ESS

265

49.4
2

Gardner to Dattani, 2 runs

49.3
.

Gardner to Dattani, 0 runs

49.2
4

Gardner to Dattani, 4 runs

49.1
2

Gardner to Dattani, 2 runs

48.6
W

Gray to Kemp, appeal, wicket (caught - Kemp)

48.5
1

Gray to Dattani, 1 run

48.4
4

Gray to Dattani, 4 runs

48.3
.

Gray to Dattani, 0 runs

48.2
1

Gray to Kemp, 1 run

48.1
1

Gray to Dattani, 1 run

47.6
1

Gardner to Dattani, 1 run

47.5
1

Gardner to Kemp, 1 run

47.4
1

Gardner to Dattani, 1 run

47.3
1

Gardner to Kemp, 1 run

47.2
.

Gardner to Kemp, 0 runs

47.1
1

Gardner to Dattani, 1 run

46.6
1

Gray to Dattani, 1 run

46.5
1

Gray to Kemp, leg bye

46.4
1

Gray to Dattani, leg bye

46.3
2

Gray to Dattani, 2 runs

46.2
1

Gray to Kemp, 1 run

46.1
1

Gray to Dattani, leg bye

45.6
4

Gardner to Kemp, 4 runs

45.5
1

Gardner to Dattani, 1 run

45.4
1

Gardner to Kemp, 1 run

45.3
.

Gardner to Kemp, 0 runs

45.2
4

Gardner to Kemp, 4 runs

45.1
.

Gardner to Kemp, 0 runs

44.6
.

Scrivens to Dattani, 0 runs

44.5
4

Scrivens to Dattani, 4 runs

44.4
W

Scrivens to Southby, appeal, wicket (run out - Southby)

44.3
1

Scrivens to Kemp, 1 run

44.2
4

Scrivens to Kemp, 4 runs

44.1
1

Scrivens to Southby, 1 run

43.6
2

MacGregor to Kemp, 2 runs

43.5
1

MacGregor to Southby, 1 run

43.4
1

MacGregor to Kemp, leg bye

43.3
4

MacGregor to Kemp, 4 runs

43.2
1

MacGregor to Southby, 1 run

43.1
.

MacGregor to Southby, 0 runs

42.6
1

Scrivens to Southby, 1 run

42.5
1

Scrivens to Kemp, 1 run

42.4
1

Scrivens to Southby, 1 run

42.3
W

Scrivens to Norgrove, appeal, wicket (caught - Norgrove)

42.2
1

Scrivens to Kemp, 1 run

42.1
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

41.6
4

MacGregor to Kemp, 4 runs

41.5
1

MacGregor to Norgrove, 1 run

41.4
1

MacGregor to Kemp, 1 run

41.3
1

MacGregor to Norgrove, 1 run

41.2
1

MacGregor to Kemp, 1 run

41.1
.

MacGregor to Kemp, 0 runs

40.6
1

Scrivens to Kemp, 1 run

40.5
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

40.4
1

Scrivens to Kemp, 1 run

40.3
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

40.2
1

Scrivens to Kemp, 1 run

40.1
.

Scrivens to Kemp, 0 runs

39.6
1

Sophia Smale to Kemp, 1 run

39.5
.

Sophia Smale to Kemp, 0 runs

39.4
.

Sophia Smale to Kemp, 0 runs

39.3
1

Sophia Smale to Norgrove, 1 run

39.2
.

Sophia Smale to Norgrove, 0 runs

39.1
1

Sophia Smale to Kemp, 1 run

38.6
2

Scrivens to Norgrove, 2 runs

38.5
1

Scrivens to Kemp, 1 run

38.4
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

38.3
1

Scrivens to Kemp, 1 run

38.2
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

38.1
.

Scrivens to Norgrove, 0 runs

37.6
4

Sophia Smale to Kemp, 4 runs

37.5
1

Sophia Smale to Norgrove, 1 run

37.4
.

Sophia Smale to Norgrove, 0 runs

37.3
4

Sophia Smale to Norgrove, 4 runs

37.2
1

Sophia Smale to Kemp, 1 run

37.1
1

Sophia Smale to Norgrove, 1 run

36.6
.

Scrivens to Kemp, 0 runs

36.5
.

Scrivens to Kemp, 0 runs

36.4
.

Scrivens to Kemp, 0 runs

36.3
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

36.2
1

Scrivens to Kemp, 1 run

36.1
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

35.6
.

Sophia Smale to Kemp, 0 runs

35.5
1

Sophia Smale to Norgrove, 1 run

35.4
1

Sophia Smale to Kemp, 1 run

35.3
.

Sophia Smale to Kemp, 0 runs

35.2
.

Sophia Smale to Kemp, 0 runs

35.1
W

Sophia Smale to McCaughan, appeal, wicket (caught - McCaughan)

34.6
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

34.5
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

34.4
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

34.3
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

34.2
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

34.1
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

33.6
.

Gardner to McCaughan, 0 runs

33.5
2

Gardner to McCaughan, 2 runs

33.4
1

Gardner to Norgrove, 1 run

33.3
1

Gardner to McCaughan, 1 run

33.2
4

Gardner to McCaughan, 4 runs

33.1
.

Gardner to McCaughan, 0 runs

32.6
1

Coppack to McCaughan, 1 run

32.5
2

Coppack to McCaughan, 2 runs

32.4
1

Coppack to Norgrove, 1 run

32.3
2

Coppack to Norgrove, 2 runs

32.2
.

Coppack to Norgrove, 0 runs

32.1
1

Coppack to McCaughan, 1 run

31.6
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

31.5
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

31.4
2

Scrivens to Norgrove, 2 runs

31.3
.

Scrivens to Norgrove, 0 runs

31.2
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

31.1
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

30.6
1

Coppack to Norgrove, 1 run

30.5
1

Coppack to McCaughan, 1 run

30.4
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

30.3
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

30.2
1

Coppack to Norgrove, 1 run

30.1
.

Coppack to Norgrove, 0 runs

29.6
.

Gardner to McCaughan, 0 runs

29.5
1

Gardner to Norgrove, 1 run

29.4
.

Gardner to Norgrove, 0 runs

29.3
1

Gardner to McCaughan, 1 run

29.2
1

Gardner to Norgrove, 1 run

29.1
1

Gardner to McCaughan, 1 run

28.6
1

Gray to McCaughan, 1 run

28.5
1

Gray to Norgrove, 1 run

28.4
1

Gray to McCaughan, 1 run

28.3
.

Gray to McCaughan, 0 runs

28.2
1

Gray to Norgrove, 1 run

28.2
1

Gray to Norgrove, wide

28.1
2

Gray to Norgrove, 2 runs

27.6
4

Scrivens to McCaughan, 4 runs

27.5
2

Scrivens to McCaughan, 2 runs

27.4
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

27.3
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

27.2
.

Scrivens to McCaughan, 0 runs

27.1
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

26.6
1

Gray to Norgrove, 1 run

26.5
.

Gray to Norgrove, 0 runs

26.4
4

Gray to Norgrove, 4 runs

26.3
4

Gray to Norgrove, 4 runs

26.2
.

Gray to Norgrove, 0 runs

26.1
.

Gray to Norgrove, 0 runs

25.6
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

25.5
.

Scrivens to Norgrove, 0 runs

25.4
.

Scrivens to Norgrove, 0 runs

25.3
.

Scrivens to Norgrove, 0 runs

25.2
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

25.1
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

24.6
1

Sophia Smale to Norgrove, 1 run

24.5
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

24.4
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

24.3
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

24.2
2

Sophia Smale to McCaughan, 2 runs

24.1
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

23.6
.

Scrivens to Norgrove, 0 runs

23.5
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

23.4
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

23.3
4

Scrivens to Norgrove, 4 runs

23.2
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

23.1
.

Scrivens to McCaughan, 0 runs

22.6
.

Sophia Smale to Norgrove, 0 runs

22.5
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

22.4
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

22.3
1

Sophia Smale to Norgrove, 1 run

22.2
.

Sophia Smale to Norgrove, 0 runs

22.1
4

Sophia Smale to Norgrove, 4 runs

21.6
4

Scrivens to McCaughan, 4 runs

21.5
.

Scrivens to McCaughan, 0 runs

21.4
2

Scrivens to McCaughan, 2 runs

21.3
.

Scrivens to McCaughan, 0 runs

21.2
1

Scrivens to Norgrove, 1 run

21.1
1

Scrivens to McCaughan, 1 run

20.6
.

Gardner to Norgrove, 0 runs

20.5
1

Grewcock to McCaughan, 1 run

20.4
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

20.3
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

20.2
1

Grewcock to Norgrove, 1 run

20.1
.

Grewcock to Norgrove, 0 runs

19.6
1

Sophia Smale to Norgrove, 1 run

19.5
4

Sophia Smale to Norgrove, 4 runs

19.4
.

Sophia Smale to Norgrove, 0 runs

19.3
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

19.2
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

19.1
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

18.6
.

Grewcock to Norgrove, 0 runs

18.5
.

Grewcock to Norgrove, 0 runs

18.4
.

Grewcock to Norgrove, 0 runs

18.3
.

Grewcock to Norgrove, 0 runs

18.2
1

Grewcock to McCaughan, 1 run

18.1
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

17.6
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

17.5
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

17.4
1

Sophia Smale to Norgrove, 1 run

17.3
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

17.2
1

Sophia Smale to Norgrove, 1 run

17.1
.

Sophia Smale to Norgrove, 0 runs

16.6
2

Grewcock to McCaughan, 2 runs

16.5
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

16.4
1

Grewcock to Norgrove, 1 run

16.3
.

Grewcock to Norgrove, 0 runs

16.2
.

Grewcock to Norgrove, 0 runs

16.1
.

Grewcock to Norgrove, 0 runs

15.6
1

Sophia Smale to Norgrove, 1 run

15.5
.

Sophia Smale to Norgrove, 0 runs

15.4
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

15.3
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

15.2
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

15.1
.

Sophia Smale to McCaughan, 0 runs

14.6
1

Grewcock to McCaughan, 1 run

14.5
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

14.4
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

14.3
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

14.2
.

Grewcock to McCaughan, 0 runs

14.1
1

Grewcock to Norgrove, 1 run

13.6
1

Sophia Smale to Norgrove, 1 run

13.5
4

Sophia Smale to Norgrove, 4 runs

13.4
.

Sophia Smale to Norgrove, 0 runs

12.6
4

Coppack to McCaughan, 4 runs

12.5
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

12.4
2

Coppack to McCaughan, 2 runs

12.3
1

Coppack to Norgrove, 1 run

12.2
1

Coppack to McCaughan, 1 run

12.1
4

Coppack to McCaughan, 0 runs

11.6
.

Sophia Smale to Norgrove, 0 runs

11.5
1

Sophia Smale to McCaughan, 1 run

11.4
1

Sophia Smale to Norgrove, 1 run

11.3
.

Sophia Smale to Norgrove, 0 runs

11.2
.

Sophia Smale to Norgrove, 0 runs

11.1
.

Sophia Smale to Norgrove, 0 runs

10.6
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

10.5
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

10.4
4

Coppack to McCaughan, 4 runs

10.3
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

10.2
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

10.1
1

Coppack to Norgrove, 1 run

9.6
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

9.5
4

MacGregor to McCaughan, 4 runs

9.4
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

9.3
1

MacGregor to Norgrove, 1 run

9.2
.

MacGregor to Norgrove, 0 runs

9.1
.

MacGregor to Norgrove, 0 runs

8.6
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

8.5
.

Coppack to McCaughan, 0 runs

8.4
.

Coppack to McCaughan, 1 run

8.3
1

Coppack to Norgrove, 1 run

8.2
.

Coppack to Norgrove, 0 runs

8.1
.

Coppack to Norgrove, 0 runs

7.6
.

Gray to McCaughan, 0 runs

7.5
.

Gray to McCaughan, 0 runs

7.4
2

Gray to McCaughan, 2 runs

7.3
1

Gray to Norgrove, 1 run

7.2
.

Gray to Norgrove, 0 runs

7.1
1

Gray to McCaughan, 1 run

6.6
.

MacGregor to Norgrove, 0 runs

6.5
.

MacGregor to Norgrove, 0 runs

6.4
.

MacGregor to Norgrove, 0 runs

6.3
1

MacGregor to McCaughan, 1 run

6.2
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

6.1
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

5.6
.

Gray to Norgrove, 0 runs

5.5
.

Gray to Norgrove, 0 runs

5.4
1

Gray to McCaughan, 1 run

5.3
4

Gray to McCaughan, 4 runs

5.2
.

Gray to McCaughan, 0 runs

5.1
.

Gray to McCaughan, 0 runs

4.6
.

MacGregor to Norgrove, 0 runs

4.5
.

MacGregor to Norgrove, 0 runs

4.4
W

MacGregor to Bouchier, appeal, wicket (caught - Bouchier)

4.3
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

4.2
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

4.1
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

3.6
.

Gray to McCaughan, 0 runs

3.5
.

Gray to McCaughan, 0 runs

3.4
4

Gray to McCaughan, 4 runs

3.3
.

Gray to McCaughan, 0 runs

3.2
.

Gray to McCaughan, 0 runs

3.1
.

Gray to McCaughan, 0 runs

2.6
4

MacGregor to Bouchier, 4 runs

2.5
2

MacGregor to Bouchier, 2 runs

2.4
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

2.3
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

2.3
1

MacGregor to Bouchier, wide

2.3
1

MacGregor to Bouchier, wide

2.2
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

2.1
.

MacGregor to Bouchier, 0 runs

1.6
.

Gray to McCaughan, 0 runs

1.5
.

Gray to McCaughan, 0 runs

1.4
.

Gray to McCaughan, 0 runs

1.3
2

Gray to McCaughan, 2 runs

1.2
4

Gray to McCaughan, 4 runs

1.1
1

Gray to Bouchier, 1 run

0.6
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

0.5
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

0.4
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

0.3
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

0.2
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

0.1
.

MacGregor to McCaughan, 0 runs

0.1
1

MacGregor to McCaughan, wide

49.6
2

Dattani to Coppack, 2 runs

49.5
1

Dattani to Gray, 1 run

49.4
4

Dattani to Gray, 4 runs

49.3
4

Dattani to Gray, 4 runs

49.2
W

Dattani to Sophia Smale, appeal, wicket (bowled - Sophia Smale)

49.1
1

Dattani to Coppack, 1 run

48.6
.

Gibb to Sophia Smale, 0 runs

48.5
2

Gibb to Sophia Smale, 2 runs

48.4
4

Gibb to Sophia Smale, 4 runs

48.3
1

Gibb to Coppack, 1 run

48.2
1

Gibb to Sophia Smale, 1 run

48.1
1

Gibb to Coppack, 1 run

47.6
.

Smith to Sophia Smale, 0 runs

47.5
2

Smith to Sophia Smale, 2 runs

47.4
4

Smith to Sophia Smale, 4 runs

47.3
1

Smith to Coppack, 1 run

47.2
1

Smith to Sophia Smale, 1 run

47.1
1

Smith to Coppack, 1 run

46.6
1

Gibb to Coppack, 1 run

46.5
1

Gibb to Sophia Smale, 1 run

46.4
2

Gibb to Sophia Smale, 2 runs

46.3
1

Gibb to Coppack, 1 run

46.2
1

Gibb to Sophia Smale, 1 run

46.1
1

Gibb to Coppack, 1 run

45.6
1

Smith to Coppack, 1 run

45.5
.

Smith to Coppack, 0 runs

45.4
2

Smith to Coppack, 2 runs

45.3
1

Smith to Sophia Smale, 1 run

45.2
1

Smith to Coppack, 1 run

45.1
1

Smith to Sophia Smale, 1 run

44.6
1

Gibb to Sophia Smale, 1 run

44.5
1

Gibb to Coppack, 1 run

44.4
1

Gibb to Sophia Smale, 1 run

44.3
1

Gibb to Coppack, 1 run

44.2
1

Gibb to Sophia Smale, 1 run

44.1
1

Gibb to Coppack, 1 run

43.6
1

Smith to Coppack, 1 run

43.5
W

Smith to Carr, appeal, wicket (bowled - Carr)

43.4
1

Smith to Sophia Smale, 1 run

43.3
1

Smith to Carr, 1 run

43.2
1

Smith to Sophia Smale, 1 run

43.1
2

Smith to Sophia Smale, 2 runs

42.6
1

Dattani to Sophia Smale, 1 run

42.5
1

Dattani to Carr, 1 run

42.4
1

Dattani to Sophia Smale, 1 run

42.3
2

Dattani to Sophia Smale, 2 runs

42.2
.

Dattani to Sophia Smale, 0 runs

42.1
1

Dattani to Carr, 1 run

41.6
1

Tyson to Carr, 1 run

41.5
.

Tyson to Carr, 0 runs

41.4
1

Tyson to Carr, leg bye

41.3
.

Tyson to Sophia Smale, 0 runs

41.2
1

Tyson to Carr, 1 run

41.1
1

Tyson to Sophia Smale, 1 run

40.6
4

Dattani to Carr, 4 runs

40.5
.

Dattani to Carr, 0 runs

40.4
.

Dattani to Carr, 0 runs

40.3
1

Dattani to Sophia Smale, 1 run

40.2
.

Dattani to Sophia Smale, 0 runs

40.1
W

Dattani to Grewcock, appeal, wicket (bowled - Grewcock)

39.6
4

Tyson to Carr, 4 runs

39.5
.

Tyson to Carr, 0 runs

39.4
1

Tyson to Grewcock, 1 run

39.3
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

39.2
2

Tyson to Grewcock, 2 runs

39.1
1

Tyson to Carr, 1 run

38.6
1

Dattani to Carr, 1 run

38.5
1

Dattani to Grewcock, 1 run

38.4
4

Dattani to Grewcock, 4 runs

38.3
.

Dattani to Grewcock, 0 runs

38.2
4

Dattani to Grewcock, 4 runs

38.1
1

Dattani to Carr, 1 run

37.6
2

Wellington to Grewcock, 2 runs

37.5
1

Wellington to Carr, 1 run

37.4
.

Wellington to Carr, 0 runs

37.3
1

Wellington to Grewcock, 1 run

37.2
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

37.1
1

Wellington to Carr, 1 run

36.6
4

Gibb to Grewcock, 4 runs

36.5
1

Gibb to Carr, 1 run

36.4
1

Gibb to Grewcock, 1 run

36.3
.

Gibb to Grewcock, 0 runs

36.2
.

Gibb to Grewcock, 0 runs

36.1
1

Gibb to Carr, 1 run

35.6
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

35.5
1

Wellington to Carr, 1 run

35.4
.

Wellington to Carr, 0 runs

35.3
1

Wellington to Grewcock, 1 run

35.2
4

Wellington to Grewcock, 4 byes

35.1
1

Wellington to Carr, 1 run

34.6
1

Gibb to Carr, 1 run

34.5
4

Gibb to Carr, 4 runs

34.4
.

Gibb to Carr, 0 runs

34.3
2

Gibb to Carr, 2 runs

34.2
.

Gibb to Carr, 0 runs

34.1
1

Gibb to Grewcock, 1 run

34.1
1

Gibb to Grewcock, wide

33.6
.

Wellington to Carr, 0 runs

33.5
.

Wellington to Carr, 0 runs

33.4
1

Wellington to Grewcock, 1 run

33.3
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

33.2
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

33.1
2

Wellington to Grewcock, 2 runs

32.6
.

Tyson to Carr, 0 runs

32.5
.

Tyson to Carr, 0 runs

32.4
.

Tyson to Carr, 0 runs

32.3
1

Tyson to Grewcock, 1 run

32.2
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

32.1
1

Tyson to Carr, 1 run

31.6
1

0 runs

31.5
.

Carr defends for one run.

31.4
.

Wellington to Carr, 0 runs

31.3
1

0 runs

31.2
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

31.1
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

30.6
.

Tyson to Carr, 0 runs

30.5
1

Tyson to Grewcock, 1 run

30.4
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

30.3
1

Tyson to Carr, 1 run

30.2
.

Tyson to Carr, 0 runs

30.1
.

Tyson to Carr, 0 runs

29.6
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

29.5
1

Wellington to Carr, 0 runs

29.4
.

Wellington to Carr, 0 runs

29.3
.

Wellington to Carr, 0 runs

29.2
W

Wellington to Miller, appeal, wicket (caught - Miller)

29.1
1

Wellington to Grewcock, 1 run

28.6
1

Tyson to Grewcock, leg bye

28.5
.

Tyson to Grewcock, 1 run

28.4
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

28.3
1

Tyson to Miller, 1 run

28.2
.

Tyson to Miller, 0 runs

28.1
.

Tyson to Miller, 0 runs

27.6
1

Wellington to Miller, 1 run

27.5
.

Wellington to Miller, 0 runs

27.4
4

Wellington to Miller, 4 runs

27.3
1

Wellington to Grewcock, 1 run

27.2
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

27.1
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

26.6
1

Tyson to Grewcock, 1 run

26.5
1

Tyson to Miller, 1 run

26.4
.

Tyson to Miller, 0 runs

26.3
1

Tyson to Grewcock, 1 run

26.2
2

Tyson to Grewcock, 2 runs

26.1
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

25.6
.

Smith to Miller, 0 runs

25.5
4

Smith to Miller, 4 runs

25.4
.

Smith to Miller, 0 runs

25.3
.

Smith to Miller, 0 runs

25.2
.

Smith to Miller, 0 runs

25.1
.

Smith to Miller, 0 runs

24.6
1

Tyson to Miller, 1 run, appeal

24.5
.

Tyson to Miller, 0 runs

24.5
1

Tyson to Miller, wide

24.4
.

Tyson to Miller, 0 runs

24.3
.

Tyson to Miller, 0 runs

24.2
W

Tyson to Gardner, wicket (lbw - Gardner)

24.1
1

Tyson to Grewcock, leg bye

23.6
1

Smith to Grewcock, 1 run

23.6
1

Smith to Grewcock, wide

23.5
W

Smith to Macleod, appeal, wicket (run out - Macleod)

23.4
.

Smith to Macleod, 0 runs

23.3
.

Smith to Macleod, 0 runs

23.2
.

Smith to Macleod, 0 runs

23.1
1

Smith to Grewcock, 1 run

22.6
4

Tyson to Macleod, 4 runs

22.5
.

Tyson to Macleod, 0 runs

22.4
1

Tyson to Grewcock, 1 run

22.3
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

22.2
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

22.1
1

Tyson to Macleod, 1 run

21.6
1

Sweet to Macleod, 1 run

21.6
1

Sweet to Macleod, wide

21.6
2

Sweet to Grewcock, 2 wides

21.5
2

Sweet to Grewcock, 2 runs

21.4
4

Sweet to Grewcock, 4 runs

21.3
.

Sweet to Grewcock, 0 runs

21.3
1

Sweet to Grewcock, wide

21.2
1

Sweet to Macleod, 1 run

21.1
4

Sweet to Macleod, 4 runs

20.6
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

20.5
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

20.4
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

20.3
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

20.2
4

Tyson to Grewcock, 4 runs

20.1
1

Tyson to Macleod, 1 run

19.6
.

Sweet to Grewcock, 0 runs

19.6
1

Sweet to Grewcock, wide

19.5
.

Sweet to Grewcock, 0 runs

19.4
1

Sweet to Macleod, 1 run

19.3
1

Sweet to Grewcock, leg bye

19.2
1

Sweet to Macleod, 1 run

19.1
.

Sweet to Macleod, 0 runs

18.6
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

18.5
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

18.4
.

Tyson to Grewcock, 0 runs

18.3
4

Tyson to Grewcock, 4 runs

18.2
2

Tyson to Grewcock, 2 runs

18.1
1

Tyson to Macleod, 1 run

17.6
4

Wellington to Grewcock, 4 runs

17.5
4

Wellington to Grewcock, 4 runs

17.4
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

17.3
2

Wellington to Grewcock, 2 runs

17.2
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

17.1
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

16.6
.

Dattani to Macleod, 0 runs

16.5
.

Dattani to Macleod, 0 runs

16.5
1

Dattani to Macleod, wide

16.4
1

Dattani to Grewcock, 1 run

16.3
.

Dattani to Grewcock, 0 runs

16.2
.

Dattani to Grewcock, 0 runs

16.1
.

Dattani to Grewcock, 0 runs

15.6
1

Wellington to Grewcock, 1 run

15.5
1

Wellington to Macleod, 1 run

15.4
.

Wellington to Macleod, 0 runs

15.3
.

Wellington to Macleod, 0 runs

15.2
.

Wellington to Macleod, 0 runs

15.1
1

Wellington to Grewcock, 1 run

14.6
.

Dattani to Macleod, 0 runs

14.5
1

Dattani to Grewcock, 1 run

14.4
.

Dattani to Grewcock, 0 runs

14.3
1

Dattani to Macleod, 1 run

14.2
1

Dattani to Macleod, 1 run

14.1
1

Dattani to Macleod, 0 runs

13.6
4

Wellington to Grewcock, 4 runs

13.5
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

13.4
1

Wellington to Macleod, 1 run

13.3
4

Wellington to Macleod, 4 runs

13.2
.

Wellington to Macleod, 0 runs

13.1
.

Wellington to Macleod, 0 runs

12.6
1

Dattani to Macleod, 1 run

12.5
.

Dattani to Macleod, 0 runs

12.4
.

Dattani to Macleod, 0 runs

12.3
.

Dattani to Macleod, 0 runs

12.2
.

Dattani to Macleod, 0 runs

12.1
.

Dattani to Macleod, 0 runs

11.6
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

11.5
.

Wellington to Grewcock, 0 runs

11.4
1

Wellington to Macleod, 1 run

11.3
4

Wellington to Macleod, 4 runs

11.2
.

Wellington to Macleod, 0 runs

11.1
.

Wellington to Macleod, 0 runs

10.6
1

Dattani to Macleod, leg bye

10.5
.

Dattani to Macleod, 0 runs

10.4
1

Dattani to Grewcock, 1 run

10.3
1

Dattani to Macleod, 1 run

10.2
.

Dattani to Macleod, 0 runs

10.1
.

Dattani to Macleod, 0 runs

9.6
4

Smith to Grewcock, 4 runs

9.5
.

Smith to Grewcock, 0 runs

9.4
.

Smith to Grewcock, 0 runs

9.3
1

Smith to Macleod, 1 run

9.2
1

Smith to Grewcock, 1 run

9.2
1

Smith to Grewcock, wide

9.1
.

Smith to Grewcock, 0 runs

8.6
.

Gibb to Macleod, 0 runs

8.5
.

Gibb to Macleod, 0 runs

8.4
.

Gibb to Macleod, 0 runs

8.3
4

Gibb to Macleod, 4 runs

8.2
.

Gibb to Macleod, 0 runs

8.2
1

Gibb to Macleod, no ball

8.1
.

Gibb to Macleod, 0 runs

7.6

Smith to Grewcock, 0 runs

7.5
.

Smith to Grewcock, 0 runs

7.4
1

Smith to Macleod, 1 run

7.3
.

Smith to Macleod, 0 runs

7.2
.

Smith to Macleod, 0 runs

7.1
.

Smith to Macleod, 0 runs

6.6
.

Gibb to Grewcock, 0 runs

6.6
1

Gibb to Grewcock, wide

6.5
2

Gibb to Grewcock, 2 runs

6.4
.

Gibb to Grewcock, 0 runs

6.3
1

Gibb to Macleod, 1 run

6.3
1

Gibb to Macleod, wide

6.2
.

Gibb to Macleod, 0 runs

6.1
.

Gibb to Macleod, 0 runs

5.6
.

Smith to Grewcock, 0 runs

5.5
.

Smith to Grewcock, 0 runs

5.4
.

Smith to Grewcock, 0 runs

5.3
W

Smith to Macleod, appeal, wicket (run out - Griffith)

5.2
.

Smith to Macleod, 0 runs

5.1
1

Smith to Griffith, 1 run

4.6
.

Gibb to Macleod, 0 runs

4.5
1

Gibb to Griffith, 1 run

4.5
1

Gibb to Griffith, wide

4.4
.

Gibb to Griffith, 0 runs

4.3
1

Gibb to Macleod, 1 run

4.2
.

Gibb to Macleod, 0 runs

4.1
1

Gibb to Griffith, 1 run

3.6
.

Smith to Macleod, 0 runs

3.5
4

Smith to Macleod, 4 runs

3.4
.

Smith to Macleod, 0 runs

3.3
1

Smith to Griffith, 1 run

3.3
5

Smith to Griffith, 5 wides

3.2
.

Smith to Griffith, 0 runs

3.1
.

Smith to Griffith, 0 runs

2.6
4

Gibb to Macleod, 4 runs

2.5
1

Gibb to Griffith, 1 run

2.4
.

Gibb to Griffith, 0 runs

2.3
.

Gibb to Griffith, 0 runs

2.2
.

Gibb to Griffith, 0 runs

2.1
.

Gibb to Griffith, 0 runs

1.6
W

Smith to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)

1.5
.

Smith to Scrivens, 0 runs

1.4
.

Smith to Scrivens, 0 runs

1.3
1

Smith to Griffith, 1 run

1.2
.

Smith to Griffith, 0 runs

1.1
.

Smith to Griffith, 0 runs

0.6
.

Gibb to Scrivens, 0 runs

0.5
.

Gibb to Scrivens, 0 runs

0.4
.

Gibb to Scrivens, 0 runs

0.3
.

Gibb to Scrivens, 0 runs

0.2
.

Gibb to Scrivens, 0 runs

0.1
.

Gibb to Scrivens, 0 runs