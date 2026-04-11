Highlights Hampshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 11.04.2026
Gardner to Dattani, 2 runs
Gardner to Dattani, 0 runs
Gardner to Dattani, 4 runs
Gardner to Dattani, 2 runs
Gray to Kemp, appeal, wicket (caught - Kemp)
Gray to Dattani, 1 run
Gray to Dattani, 4 runs
Gray to Dattani, 0 runs
Gray to Kemp, 1 run
Gray to Dattani, 1 run
Gardner to Dattani, 1 run
Gardner to Kemp, 1 run
Gardner to Dattani, 1 run
Gardner to Kemp, 1 run
Gardner to Kemp, 0 runs
Gardner to Dattani, 1 run
Gray to Dattani, 1 run
Gray to Kemp, leg bye
Gray to Dattani, leg bye
Gray to Dattani, 2 runs
Gray to Kemp, 1 run
Gray to Dattani, leg bye
Gardner to Kemp, 4 runs
Gardner to Dattani, 1 run
Gardner to Kemp, 1 run
Gardner to Kemp, 0 runs
Gardner to Kemp, 4 runs
Gardner to Kemp, 0 runs
Scrivens to Dattani, 0 runs
Scrivens to Dattani, 4 runs
Scrivens to Southby, appeal, wicket (run out - Southby)
Scrivens to Kemp, 1 run
Scrivens to Kemp, 4 runs
Scrivens to Southby, 1 run
MacGregor to Kemp, 2 runs
MacGregor to Southby, 1 run
MacGregor to Kemp, leg bye
MacGregor to Kemp, 4 runs
MacGregor to Southby, 1 run
MacGregor to Southby, 0 runs
Scrivens to Southby, 1 run
Scrivens to Kemp, 1 run
Scrivens to Southby, 1 run
Scrivens to Norgrove, appeal, wicket (caught - Norgrove)
Scrivens to Kemp, 1 run
Scrivens to Norgrove, 1 run
MacGregor to Kemp, 4 runs
MacGregor to Norgrove, 1 run
MacGregor to Kemp, 1 run
MacGregor to Norgrove, 1 run
MacGregor to Kemp, 1 run
MacGregor to Kemp, 0 runs
Scrivens to Kemp, 1 run
Scrivens to Norgrove, 1 run
Scrivens to Kemp, 1 run
Scrivens to Norgrove, 1 run
Scrivens to Kemp, 1 run
Scrivens to Kemp, 0 runs
Sophia Smale to Kemp, 1 run
Sophia Smale to Kemp, 0 runs
Sophia Smale to Kemp, 0 runs
Sophia Smale to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to Norgrove, 0 runs
Sophia Smale to Kemp, 1 run
Scrivens to Norgrove, 2 runs
Scrivens to Kemp, 1 run
Scrivens to Norgrove, 1 run
Scrivens to Kemp, 1 run
Scrivens to Norgrove, 1 run
Scrivens to Norgrove, 0 runs
Sophia Smale to Kemp, 4 runs
Sophia Smale to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to Norgrove, 0 runs
Sophia Smale to Norgrove, 4 runs
Sophia Smale to Kemp, 1 run
Sophia Smale to Norgrove, 1 run
Scrivens to Kemp, 0 runs
Scrivens to Kemp, 0 runs
Scrivens to Kemp, 0 runs
Scrivens to Norgrove, 1 run
Scrivens to Kemp, 1 run
Scrivens to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to Kemp, 0 runs
Sophia Smale to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to Kemp, 1 run
Sophia Smale to Kemp, 0 runs
Sophia Smale to Kemp, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, appeal, wicket (caught - McCaughan)
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to Norgrove, 1 run
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to Norgrove, 1 run
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to Norgrove, 1 run
Gardner to McCaughan, 0 runs
Gardner to McCaughan, 2 runs
Gardner to Norgrove, 1 run
Gardner to McCaughan, 1 run
Gardner to McCaughan, 4 runs
Gardner to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, 1 run
Coppack to McCaughan, 2 runs
Coppack to Norgrove, 1 run
Coppack to Norgrove, 2 runs
Coppack to Norgrove, 0 runs
Coppack to McCaughan, 1 run
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to Norgrove, 1 run
Scrivens to Norgrove, 2 runs
Scrivens to Norgrove, 0 runs
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to Norgrove, 1 run
Coppack to Norgrove, 1 run
Coppack to McCaughan, 1 run
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to Norgrove, 1 run
Coppack to Norgrove, 0 runs
Gardner to McCaughan, 0 runs
Gardner to Norgrove, 1 run
Gardner to Norgrove, 0 runs
Gardner to McCaughan, 1 run
Gardner to Norgrove, 1 run
Gardner to McCaughan, 1 run
Gray to McCaughan, 1 run
Gray to Norgrove, 1 run
Gray to McCaughan, 1 run
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to Norgrove, 1 run
Gray to Norgrove, wide
Gray to Norgrove, 2 runs
Scrivens to McCaughan, 4 runs
Scrivens to McCaughan, 2 runs
Scrivens to Norgrove, 1 run
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to McCaughan, 0 runs
Scrivens to Norgrove, 1 run
Gray to Norgrove, 1 run
Gray to Norgrove, 0 runs
Gray to Norgrove, 4 runs
Gray to Norgrove, 4 runs
Gray to Norgrove, 0 runs
Gray to Norgrove, 0 runs
Scrivens to Norgrove, 1 run
Scrivens to Norgrove, 0 runs
Scrivens to Norgrove, 0 runs
Scrivens to Norgrove, 0 runs
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 2 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Scrivens to Norgrove, 0 runs
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to Norgrove, 1 run
Scrivens to Norgrove, 4 runs
Scrivens to McCaughan, 1 run
Scrivens to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to Norgrove, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to Norgrove, 0 runs
Sophia Smale to Norgrove, 4 runs
Scrivens to McCaughan, 4 runs
Scrivens to McCaughan, 0 runs
Scrivens to McCaughan, 2 runs
Scrivens to McCaughan, 0 runs
Scrivens to Norgrove, 1 run
Scrivens to McCaughan, 1 run
Gardner to Norgrove, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 1 run
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Grewcock to Norgrove, 1 run
Grewcock to Norgrove, 0 runs
Sophia Smale to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to Norgrove, 4 runs
Sophia Smale to Norgrove, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Grewcock to Norgrove, 0 runs
Grewcock to Norgrove, 0 runs
Grewcock to Norgrove, 0 runs
Grewcock to Norgrove, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 1 run
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to Norgrove, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 2 runs
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Grewcock to Norgrove, 1 run
Grewcock to Norgrove, 0 runs
Grewcock to Norgrove, 0 runs
Grewcock to Norgrove, 0 runs
Sophia Smale to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to Norgrove, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 1 run
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Grewcock to McCaughan, 0 runs
Grewcock to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to Norgrove, 4 runs
Sophia Smale to Norgrove, 0 runs
Coppack to McCaughan, 4 runs
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, 2 runs
Coppack to Norgrove, 1 run
Coppack to McCaughan, 1 run
Coppack to McCaughan, 0 runs
Sophia Smale to Norgrove, 0 runs
Sophia Smale to McCaughan, 1 run
Sophia Smale to Norgrove, 1 run
Sophia Smale to Norgrove, 0 runs
Sophia Smale to Norgrove, 0 runs
Sophia Smale to Norgrove, 0 runs
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, 4 runs
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to Norgrove, 1 run
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 4 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to Norgrove, 1 run
MacGregor to Norgrove, 0 runs
MacGregor to Norgrove, 0 runs
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, 0 runs
Coppack to McCaughan, 1 run
Coppack to Norgrove, 1 run
Coppack to Norgrove, 0 runs
Coppack to Norgrove, 0 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to McCaughan, 2 runs
Gray to Norgrove, 1 run
Gray to Norgrove, 0 runs
Gray to McCaughan, 1 run
MacGregor to Norgrove, 0 runs
MacGregor to Norgrove, 0 runs
MacGregor to Norgrove, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 1 run
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
Gray to Norgrove, 0 runs
Gray to Norgrove, 0 runs
Gray to McCaughan, 1 run
Gray to McCaughan, 4 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
MacGregor to Norgrove, 0 runs
MacGregor to Norgrove, 0 runs
MacGregor to Bouchier, appeal, wicket (caught - Bouchier)
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to Bouchier, 0 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to McCaughan, 4 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
MacGregor to Bouchier, 4 runs
MacGregor to Bouchier, 2 runs
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to Bouchier, wide
MacGregor to Bouchier, wide
MacGregor to Bouchier, 0 runs
MacGregor to Bouchier, 0 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to McCaughan, 0 runs
Gray to McCaughan, 2 runs
Gray to McCaughan, 4 runs
Gray to Bouchier, 1 run
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, 0 runs
MacGregor to McCaughan, wide
Dattani to Coppack, 2 runs
Dattani to Gray, 1 run
Dattani to Gray, 4 runs
Dattani to Gray, 4 runs
Dattani to Sophia Smale, appeal, wicket (bowled - Sophia Smale)
Dattani to Coppack, 1 run
Gibb to Sophia Smale, 0 runs
Gibb to Sophia Smale, 2 runs
Gibb to Sophia Smale, 4 runs
Gibb to Coppack, 1 run
Gibb to Sophia Smale, 1 run
Gibb to Coppack, 1 run
Smith to Sophia Smale, 0 runs
Smith to Sophia Smale, 2 runs
Smith to Sophia Smale, 4 runs
Smith to Coppack, 1 run
Smith to Sophia Smale, 1 run
Smith to Coppack, 1 run
Gibb to Coppack, 1 run
Gibb to Sophia Smale, 1 run
Gibb to Sophia Smale, 2 runs
Gibb to Coppack, 1 run
Gibb to Sophia Smale, 1 run
Gibb to Coppack, 1 run
Smith to Coppack, 1 run
Smith to Coppack, 0 runs
Smith to Coppack, 2 runs
Smith to Sophia Smale, 1 run
Smith to Coppack, 1 run
Smith to Sophia Smale, 1 run
Gibb to Sophia Smale, 1 run
Gibb to Coppack, 1 run
Gibb to Sophia Smale, 1 run
Gibb to Coppack, 1 run
Gibb to Sophia Smale, 1 run
Gibb to Coppack, 1 run
Smith to Coppack, 1 run
Smith to Carr, appeal, wicket (bowled - Carr)
Smith to Sophia Smale, 1 run
Smith to Carr, 1 run
Smith to Sophia Smale, 1 run
Smith to Sophia Smale, 2 runs
Dattani to Sophia Smale, 1 run
Dattani to Carr, 1 run
Dattani to Sophia Smale, 1 run
Dattani to Sophia Smale, 2 runs
Dattani to Sophia Smale, 0 runs
Dattani to Carr, 1 run
Tyson to Carr, 1 run
Tyson to Carr, 0 runs
Tyson to Carr, leg bye
Tyson to Sophia Smale, 0 runs
Tyson to Carr, 1 run
Tyson to Sophia Smale, 1 run
Dattani to Carr, 4 runs
Dattani to Carr, 0 runs
Dattani to Carr, 0 runs
Dattani to Sophia Smale, 1 run
Dattani to Sophia Smale, 0 runs
Dattani to Grewcock, appeal, wicket (bowled - Grewcock)
Tyson to Carr, 4 runs
Tyson to Carr, 0 runs
Tyson to Grewcock, 1 run
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Grewcock, 2 runs
Tyson to Carr, 1 run
Dattani to Carr, 1 run
Dattani to Grewcock, 1 run
Dattani to Grewcock, 4 runs
Dattani to Grewcock, 0 runs
Dattani to Grewcock, 4 runs
Dattani to Carr, 1 run
Wellington to Grewcock, 2 runs
Wellington to Carr, 1 run
Wellington to Carr, 0 runs
Wellington to Grewcock, 1 run
Wellington to Grewcock, 0 runs
Wellington to Carr, 1 run
Gibb to Grewcock, 4 runs
Gibb to Carr, 1 run
Gibb to Grewcock, 1 run
Gibb to Grewcock, 0 runs
Gibb to Grewcock, 0 runs
Gibb to Carr, 1 run
Wellington to Grewcock, 0 runs
Wellington to Carr, 1 run
Wellington to Carr, 0 runs
Wellington to Grewcock, 1 run
Wellington to Grewcock, 4 byes
Wellington to Carr, 1 run
Gibb to Carr, 1 run
Gibb to Carr, 4 runs
Gibb to Carr, 0 runs
Gibb to Carr, 2 runs
Gibb to Carr, 0 runs
Gibb to Grewcock, 1 run
Gibb to Grewcock, wide
Wellington to Carr, 0 runs
Wellington to Carr, 0 runs
Wellington to Grewcock, 1 run
Wellington to Grewcock, 0 runs
Wellington to Grewcock, 0 runs
Wellington to Grewcock, 2 runs
Tyson to Carr, 0 runs
Tyson to Carr, 0 runs
Tyson to Carr, 0 runs
Tyson to Grewcock, 1 run
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Carr, 1 run
0 runs
Carr defends for one run.
Wellington to Carr, 0 runs
0 runs
Wellington to Grewcock, 0 runs
Wellington to Grewcock, 0 runs
Tyson to Carr, 0 runs
Tyson to Grewcock, 1 run
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Carr, 1 run
Tyson to Carr, 0 runs
Tyson to Carr, 0 runs
Wellington to Grewcock, 0 runs
Wellington to Carr, 0 runs
Wellington to Carr, 0 runs
Wellington to Carr, 0 runs
Wellington to Miller, appeal, wicket (caught - Miller)
Wellington to Grewcock, 1 run
Tyson to Grewcock, leg bye
Tyson to Grewcock, 1 run
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Miller, 1 run
Tyson to Miller, 0 runs
Tyson to Miller, 0 runs
Wellington to Miller, 1 run
Wellington to Miller, 0 runs
Wellington to Miller, 4 runs
Wellington to Grewcock, 1 run
Wellington to Grewcock, 0 runs
Wellington to Grewcock, 0 runs
Tyson to Grewcock, 1 run
Tyson to Miller, 1 run
Tyson to Miller, 0 runs
Tyson to Grewcock, 1 run
Tyson to Grewcock, 2 runs
Tyson to Grewcock, 0 runs
Smith to Miller, 0 runs
Smith to Miller, 4 runs
Smith to Miller, 0 runs
Smith to Miller, 0 runs
Smith to Miller, 0 runs
Smith to Miller, 0 runs
Tyson to Miller, 1 run, appeal
Tyson to Miller, 0 runs
Tyson to Miller, wide
Tyson to Miller, 0 runs
Tyson to Miller, 0 runs
Tyson to Gardner, wicket (lbw - Gardner)
Tyson to Grewcock, leg bye
Smith to Grewcock, 1 run
Smith to Grewcock, wide
Smith to Macleod, appeal, wicket (run out - Macleod)
Smith to Macleod, 0 runs
Smith to Macleod, 0 runs
Smith to Macleod, 0 runs
Smith to Grewcock, 1 run
Tyson to Macleod, 4 runs
Tyson to Macleod, 0 runs
Tyson to Grewcock, 1 run
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Macleod, 1 run
Sweet to Macleod, 1 run
Sweet to Macleod, wide
Sweet to Grewcock, 2 wides
Sweet to Grewcock, 2 runs
Sweet to Grewcock, 4 runs
Sweet to Grewcock, 0 runs
Sweet to Grewcock, wide
Sweet to Macleod, 1 run
Sweet to Macleod, 4 runs
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Grewcock, 4 runs
Tyson to Macleod, 1 run
Sweet to Grewcock, 0 runs
Sweet to Grewcock, wide
Sweet to Grewcock, 0 runs
Sweet to Macleod, 1 run
Sweet to Grewcock, leg bye
Sweet to Macleod, 1 run
Sweet to Macleod, 0 runs
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Grewcock, 0 runs
Tyson to Grewcock, 4 runs
Tyson to Grewcock, 2 runs
Tyson to Macleod, 1 run
Wellington to Grewcock, 4 runs
Wellington to Grewcock, 4 runs
Wellington to Grewcock, 0 runs
Wellington to Grewcock, 2 runs
Wellington to Grewcock, 0 runs
Wellington to Grewcock, 0 runs
Dattani to Macleod, 0 runs
Dattani to Macleod, 0 runs
Dattani to Macleod, wide
Dattani to Grewcock, 1 run
Dattani to Grewcock, 0 runs
Dattani to Grewcock, 0 runs
Dattani to Grewcock, 0 runs
Wellington to Grewcock, 1 run
Wellington to Macleod, 1 run
Wellington to Macleod, 0 runs
Wellington to Macleod, 0 runs
Wellington to Macleod, 0 runs
Wellington to Grewcock, 1 run
Dattani to Macleod, 0 runs
Dattani to Grewcock, 1 run
Dattani to Grewcock, 0 runs
Dattani to Macleod, 1 run
Dattani to Macleod, 1 run
Dattani to Macleod, 0 runs
Wellington to Grewcock, 4 runs
Wellington to Grewcock, 0 runs
Wellington to Macleod, 1 run
Wellington to Macleod, 4 runs
Wellington to Macleod, 0 runs
Wellington to Macleod, 0 runs
Dattani to Macleod, 1 run
Dattani to Macleod, 0 runs
Dattani to Macleod, 0 runs
Dattani to Macleod, 0 runs
Dattani to Macleod, 0 runs
Dattani to Macleod, 0 runs
Wellington to Grewcock, 0 runs
Wellington to Grewcock, 0 runs
Wellington to Macleod, 1 run
Wellington to Macleod, 4 runs
Wellington to Macleod, 0 runs
Wellington to Macleod, 0 runs
Dattani to Macleod, leg bye
Dattani to Macleod, 0 runs
Dattani to Grewcock, 1 run
Dattani to Macleod, 1 run
Dattani to Macleod, 0 runs
Dattani to Macleod, 0 runs
Smith to Grewcock, 4 runs
Smith to Grewcock, 0 runs
Smith to Grewcock, 0 runs
Smith to Macleod, 1 run
Smith to Grewcock, 1 run
Smith to Grewcock, wide
Smith to Grewcock, 0 runs
Gibb to Macleod, 0 runs
Gibb to Macleod, 0 runs
Gibb to Macleod, 0 runs
Gibb to Macleod, 4 runs
Gibb to Macleod, 0 runs
Gibb to Macleod, no ball
Gibb to Macleod, 0 runs
Smith to Grewcock, 0 runs
Smith to Grewcock, 0 runs
Smith to Macleod, 1 run
Smith to Macleod, 0 runs
Smith to Macleod, 0 runs
Smith to Macleod, 0 runs
Gibb to Grewcock, 0 runs
Gibb to Grewcock, wide
Gibb to Grewcock, 2 runs
Gibb to Grewcock, 0 runs
Gibb to Macleod, 1 run
Gibb to Macleod, wide
Gibb to Macleod, 0 runs
Gibb to Macleod, 0 runs
Smith to Grewcock, 0 runs
Smith to Grewcock, 0 runs
Smith to Grewcock, 0 runs
Smith to Macleod, appeal, wicket (run out - Griffith)
Smith to Macleod, 0 runs
Smith to Griffith, 1 run
Gibb to Macleod, 0 runs
Gibb to Griffith, 1 run
Gibb to Griffith, wide
Gibb to Griffith, 0 runs
Gibb to Macleod, 1 run
Gibb to Macleod, 0 runs
Gibb to Griffith, 1 run
Smith to Macleod, 0 runs
Smith to Macleod, 4 runs
Smith to Macleod, 0 runs
Smith to Griffith, 1 run
Smith to Griffith, 5 wides
Smith to Griffith, 0 runs
Smith to Griffith, 0 runs
Gibb to Macleod, 4 runs
Gibb to Griffith, 1 run
Gibb to Griffith, 0 runs
Gibb to Griffith, 0 runs
Gibb to Griffith, 0 runs
Gibb to Griffith, 0 runs
Smith to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)
Smith to Scrivens, 0 runs
Smith to Scrivens, 0 runs
Smith to Griffith, 1 run
Smith to Griffith, 0 runs
Smith to Griffith, 0 runs
Gibb to Scrivens, 0 runs
Gibb to Scrivens, 0 runs
Gibb to Scrivens, 0 runs
Gibb to Scrivens, 0 runs
Gibb to Scrivens, 0 runs
Gibb to Scrivens, 0 runs