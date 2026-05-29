H2h Somerset vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 09.09.2026

List a

SOM
SOM
LAT
LAT
Somerset vs Lancashire Thunder

T20, T20 Blast, Women

LATLancashire Thunder

138

SOMSomerset

137

List a, One-Day Cup, Women

LATLancashire Thunder

259

SOMSomerset

260

List a, One-Day Cup, Women

LATLancashire Thunder

169

SOMSomerset

167
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