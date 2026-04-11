Lancashire Thunder

Lancashire Thunder

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Ailsa Kirsty Lister

Scotland

Alana Maria King

Australia

Alice Clarke

England

Alice Dyson

England

Amy Ella Satterthwaite

New Zealand

Danielle Collins

England

Danielle Lewis Collins

England

Darcey Elizabeth Morris Carter

Scotland

Eleanor Threlkeld

England

Ella Telford

England

Emma Louise Lamb

England

Evelyn Jones

England

Fritha Mary Kie Morris

England

Gaby Hollis Lewis

Ireland

Grace May Johnson

England

Grace Potts

England

Hannah Emily Jones

England

Hannah R A Rainey

Scotland

Harmanpreet Kaur Bhullar

India

Kathryn Laura Cross

England

Katie Mack

Australia

Lea-Marie Maureen Tahuhu

New Zealand

Liberty Heap

England

Madeline Penna

Australia

Mady Kate Villiers

England

Mahika Gaur

United Arab Emirates

Meghann Moira Lanning

Australia

Natalie Brown

England

Natasha Tara Miles

England

Nicole Elizabeth Bolton

Australia

Olivia Niamh Bell

Scotland

Phoebe Claire Graham

England

Rachel Dickinson

Ria Fackrell

England

Seren Anna Smale

England

Sophia Dunkley Brown

England

Sophie Ecclestone

England

Sophie Morris

England

Sune Luus

South Africa

Tahlia May McGrath

Australia

Tara Norris

England

Tilly Kesteven

England

Venus Weerappuli

Statistics

T20 Blast, Women 2026

Matches Played6
Won1
Drawn0
Lost5
No result0

Lancashire Thunder Team Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another teams

Sudhagad Fighters

Sudhagad Fighters

South Africa Emerging Players Women

South Africa Emerging Players Women

Karjat Khalapur Khapoli Warriors

Karjat Khalapur Khapoli Warriors

Tallinn United

Tallinn United

Satara Warriors

Satara Warriors

McC

McC

Tallinn Hippos

Tallinn Hippos

Sharks Cricket Academy

Sharks Cricket Academy

Bangladesh Women Emerging Players

Bangladesh Women Emerging Players

Alibag Jets

Alibag Jets