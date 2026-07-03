H2h Yorkshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 03.09.2026

List a

YOR
YOR
SOM
SOM
Yorkshire vs Somerset

T20, T20 Blast, Women

YORYorkshire

210

SOMSomerset

199

T20, T20 County Cup, Women

YORYorkshire

174

SOMSomerset

183

T20, T20 Blast, Women

SOMSomerset

177

YORYorkshire

138
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