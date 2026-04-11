Yorkshire

Yorkshire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Alice Clarke

England

Amelia Love

Amelia Oliver

Ami Campbell

England

Bethany Alicia Langston

England

Claudie Cooper

England

Elicia Pollard

England

Ellie M Nightingale

England

Emma Wrightson

Erin Thomas

England

Frances Lonsdale

Georgie Eva Burton Boyce

England

Grace Hall

England

Hannah R A Rainey

Scotland

Hasan Ali

Pakistan

Holly Garton

Ines Blackwell

Jeanie Lee

England

Jessica Louise Jonassen

Australia

Jessica Woolston

England

Laura Marshall

Lauren Winfield-Hill

England

Lucy Kate Randle-Bissell

Maddie Grace Ward

England

Megan McColl

Scotland

Olivia Thomas

Olvia Breese

Rachel Slater

Scotland

Rebecca Duckworth

England

Ria Fackrell

England

Sarah Glenn

England

Sterre Laurien Kalis

Netherlands

Statistics

T20 Blast, Women 2026

Matches Played5
Won0
Drawn0
Lost5
No result0

Yorkshire Team Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another teams

Hiims Hawks

Hiims Hawks

Kent

Kent

Middlesex

Middlesex

Glamorgan

Glamorgan

Lancashire

Lancashire

Talanoa Tigers

Talanoa Tigers

Leicestershire Foxes

Leicestershire Foxes

City Challengers

City Challengers

Hampshire

Hampshire

Derbyshire Falcons

Derbyshire Falcons