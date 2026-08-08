Squads Yorkshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 03.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Blackwell Ines
no information yet
Anderson Ellie
bowler
Boyce Georgie
batsman
Barnes Olivia
no information yet
Campbell Ami
batsman
Corney Emma
batsman
Cooper Claudie
bowler
Davis Ruby
batsman
Duckworth Rebecca
batsman
Dean Charlie
all rounder
Fackrell Ria
bowler
Gibson Danielle
all rounder
Glenn Sarah
bowler
Griffiths Alex
all rounder
Hall Grace
bowler
Harris Lola
no information yet
Jonassen Jess
bowler
Hazell Jess
no information yet
Kalis Sterre
batsman
Holland Niamh
bowler
Langston Beth
bowler
Jones Katie
wicket keeper
Rainey Hannah
bowler
Knight Heather
batsman
Slater Rachel
bowler
Learoyd Anika
batsman
Thomas Erin
batsman
Luff Sophie Natasha
batsman
Thomas Olivia
bowler
Odgers Rebecca
batsman
Ward Maddie
batsman
Robbins Mollie
bowler
Winfield Lauren
wicket keeper
Skelton Chloe
bowler
Woolston Jessica
all rounder
Vukusic Erin
no information yet
Match has not started yet