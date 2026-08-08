Squads Yorkshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 03.09.2026

List a

YOR
YOR
SOM
SOM

Playing

YOR
YOR
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Blackwell Ines

no information yet

Barnes Olivia

no information yet

Davis Ruby

batsman

Dean Charlie

all rounder

Gibson Danielle

all rounder

Griffiths Alex

all rounder

Harris Lola

no information yet

Hazell Jess

no information yet

Jones Katie

wicket keeper

Winfield Lauren

wicket keeper

Woolston Jessica

all rounder

Vukusic Erin

no information yet

Bench

YOR
YOR
SOM
SOM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet