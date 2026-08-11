Highlights Essex vs Yorkshire List a One-Day Cup 11.08.2026
Lyth to Harmer, appeal, wicket (stumped - Harmer)
Lyth to Harmer, 0 runs
Lyth to Critchley, 1 run
Chohan to Critchley, 1 run
Chohan to Critchley, 0 runs
Chohan to Critchley, 0 runs
Chohan to Critchley, 6 runs
Chohan to Harmer, 1 run
Chohan to Harmer, 0 runs
Bess to Critchley, 0 runs
Bess to Critchley, 0 runs
Bess to Critchley, 0 runs
Bess to Critchley, 0 runs
Bess to Harmer, 1 run
Bess to Critchley, 1 run
Chohan to Harmer, 0 runs
Chohan to Harmer, 0 runs
Chohan to Harmer, 0 runs
Chohan to Roelofsen, appeal, wicket (stumped - Roelofsen)
Chohan to Critchley, 1 run
Chohan to Critchley, 0 runs
Bess to Critchley, 1 run
Bess to Critchley, 0 runs
Bess to Roelofsen, 1 run
Bess to Roelofsen, 0 runs
Bess to Critchley, 1 run
Bess to Critchley, 4 runs
Chohan to Critchley, 1 run
Chohan to Critchley, 0 runs
Chohan to Critchley, 0 runs
Chohan to Roelofsen, 1 run
Chohan to Roelofsen, 0 runs
Chohan to Roelofsen, 0 runs
Bess to Roelofsen, 1 run
Bess to Roelofsen, 0 runs
Bess to Critchley, 1 run
Bess to Roelofsen, 1 run
Bess to Roelofsen, 0 runs
Bess to Roelofsen, 4 byes
Chohan to Critchley, 6 runs
Chohan to Roelofsen, 1 run
Chohan to Critchley, 1 run
Chohan to Roelofsen, 1 run
Chohan to Roelofsen, 0 runs
Chohan to Critchley, 1 run
Bess to Roelofsen, 0 runs
Bess to Roelofsen, 0 runs
Bess to Critchley, 1 run
Bess to Roelofsen, 1 run
Bess to Roelofsen, 0 runs
wicket (caught - Westley)
Chohan to Westley, 1 run
Chohan to Critchley, 1 run
Chohan to Westley, 1 run
Chohan to Critchley, 1 run
Chohan to Westley, 1 run
Chohan to Critchley, 1 run
Bess to Critchley, 1 run
Bess to Critchley, 0 runs
Bess to Critchley, 0 runs
Bess to Critchley, 0 runs
Bess to Critchley, 0 runs
Bess to Benkenstein, appeal, wicket (bowled - Benkenstein)
Chohan to Benkenstein, 1 run
Chohan to Benkenstein, 0 runs
Chohan to Westley, 1 run
Chohan to Benkenstein, 1 run
Chohan to Benkenstein, 0 runs
Westley plays a defensive stroke for three runs.
Hill to Benkenstein, 0 runs
Hill to Westley, 1 run
Hill to Westley, 0 runs
Hill to Westley, wide
Hill to Westley, 0 runs
Hill to Westley, 0 runs
Hill to Westley, 0 runs
Coad to Westley, 1 run
Coad to Westley, 0 runs
Coad to Benkenstein, 1 run
Coad to Benkenstein, 0 runs
Coad to Benkenstein, 0 runs
Coad to Benkenstein, 0 runs
Hill to Benkenstein, 1 run
Hill to Benkenstein, 0 runs
Hill to Benkenstein, 4 runs
Hill to Benkenstein, 0 runs
Hill to Benkenstein, 0 runs
Hill to Westley, 1 run
Coad to Benkenstein, 0 runs
Coad to Benkenstein, 0 runs
Coad to Westley, 1 run
Coad to Westley, 0 runs
Coad to Westley, 0 runs
Coad to Westley, 0 runs
Hill to Westley, 1 run
Hill to Westley, 0 runs
appeal, wicket (caught - Thain)
Hill to Thain, 0 runs
White to Benkenstein, 0 runs
White to Benkenstein, 0 runs
White to Benkenstein, 0 runs
White to Benkenstein, 0 runs
White to Benkenstein, 6 runs
White to Thain, 1 run
Hill to Benkenstein, 0 runs
Hill to Benkenstein, 0 runs
Hill to Benkenstein, 0 runs
Hill to Benkenstein, 0 runs
Hill to Benkenstein, 0 runs
Hill to Benkenstein, 0 runs
White to Thain, 0 runs
White to Thain, 6 runs
White to Thain, wide
White to Benkenstein, 1 run
White to Benkenstein, 0 runs
White to Benkenstein, 0 runs
White to Benkenstein, 0 runs
Coad to Thain, 0 runs
Coad to Benkenstein, 1 run
Coad to Benkenstein, 0 runs
Coad to Thain, 1 run
Coad to Thain, 0 runs
Coad to Thain, 0 runs
White to Thain, 1 run
White to Thain, 0 runs
White to Thain, 0 runs
White to Thain, 0 runs
White to Thain, 0 runs
White to Thain, 0 runs
Coad to Benkenstein, 0 runs
Coad to Benkenstein, 0 runs
Coad to Thain, 1 run
Coad to Thain, 4 runs
Coad to Thain, 0 runs
Coad to Thain, 2 runs
White to Benkenstein, 0 runs
White to Benkenstein, 0 runs
White to Benkenstein, 0 runs
White to Benkenstein, 0 runs
White to Benkenstein, 0 runs
White to Benkenstein, 0 runs
Coad to Thain, 0 runs
Coad to Benkenstein, 1 run
Coad to Benkenstein, 0 runs
Coad to Benkenstein, 0 runs
Coad to Benkenstein, 0 runs
Coad to Benkenstein, 4 runs
White to Benkenstein, 1 run
White to Thain, 3 runs
White to Thain, 0 runs
White to Thain, 0 runs
White to Thain, 0 runs
White to Thain, 0 runs