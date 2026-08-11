Highlights Essex vs Yorkshire List a One-Day Cup 11.08.2026

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County Ground

ESS
ESS

(25 ov.) 99/5

YOR
YOR
25.3
W

Lyth to Harmer, appeal, wicket (stumped - Harmer)

25.2
.

Lyth to Harmer, 0 runs

25.1
1

Lyth to Critchley, 1 run

24.6
1

Chohan to Critchley, 1 run

24.5
.

Chohan to Critchley, 0 runs

24.4
.

Chohan to Critchley, 0 runs

24.3
6

Chohan to Critchley, 6 runs

24.2
1

Chohan to Harmer, 1 run

24.1
.

Chohan to Harmer, 0 runs

23.6
.

Bess to Critchley, 0 runs

23.5
.

Bess to Critchley, 0 runs

23.4
.

Bess to Critchley, 0 runs

23.3
.

Bess to Critchley, 0 runs

23.2
1

Bess to Harmer, 1 run

23.1
1

Bess to Critchley, 1 run

22.6
.

Chohan to Harmer, 0 runs

22.5
.

Chohan to Harmer, 0 runs

22.4
.

Chohan to Harmer, 0 runs

22.3
W

Chohan to Roelofsen, appeal, wicket (stumped - Roelofsen)

22.2
1

Chohan to Critchley, 1 run

22.1
.

Chohan to Critchley, 0 runs

21.6
1

Bess to Critchley, 1 run

21.5
.

Bess to Critchley, 0 runs

21.4
1

Bess to Roelofsen, 1 run

21.3
.

Bess to Roelofsen, 0 runs

21.2
1

Bess to Critchley, 1 run

21.1
4

Bess to Critchley, 4 runs

20.6
1

Chohan to Critchley, 1 run

20.5
.

Chohan to Critchley, 0 runs

20.4
.

Chohan to Critchley, 0 runs

20.3
1

Chohan to Roelofsen, 1 run

20.2
.

Chohan to Roelofsen, 0 runs

20.1
.

Chohan to Roelofsen, 0 runs

19.6
1

Bess to Roelofsen, 1 run

19.5
.

Bess to Roelofsen, 0 runs

19.4
1

Bess to Critchley, 1 run

19.3
1

Bess to Roelofsen, 1 run

19.2
.

Bess to Roelofsen, 0 runs

19.1
4

Bess to Roelofsen, 4 byes

18.6
6

Chohan to Critchley, 6 runs

18.5
1

Chohan to Roelofsen, 1 run

18.4
1

Chohan to Critchley, 1 run

18.3
1

Chohan to Roelofsen, 1 run

18.2
.

Chohan to Roelofsen, 0 runs

18.1
1

Chohan to Critchley, 1 run

17.6
.

Bess to Roelofsen, 0 runs

17.5
.

Bess to Roelofsen, 0 runs

17.4
1

Bess to Critchley, 1 run

17.3
1

Bess to Roelofsen, 1 run

17.2
.

Bess to Roelofsen, 0 runs

17.1
W

wicket (caught - Westley)

16.6
1

Chohan to Westley, 1 run

16.5
1

Chohan to Critchley, 1 run

16.4
1

Chohan to Westley, 1 run

16.3
1

Chohan to Critchley, 1 run

16.2
1

Chohan to Westley, 1 run

16.1
1

Chohan to Critchley, 1 run

15.6
1

Bess to Critchley, 1 run

15.5
.

Bess to Critchley, 0 runs

15.4
.

Bess to Critchley, 0 runs

15.3
.

Bess to Critchley, 0 runs

15.2
.

Bess to Critchley, 0 runs

15.1
W

Bess to Benkenstein, appeal, wicket (bowled - Benkenstein)

14.6
1

Chohan to Benkenstein, 1 run

14.5
.

Chohan to Benkenstein, 0 runs

14.4
1

Chohan to Westley, 1 run

14.3
1

Chohan to Benkenstein, 1 run

14.2
.

Chohan to Benkenstein, 0 runs

14.1
3

Westley plays a defensive stroke for three runs.

13.6
.

Hill to Benkenstein, 0 runs

13.5
1

Hill to Westley, 1 run

13.4
.

Hill to Westley, 0 runs

13.4
1

Hill to Westley, wide

13.3
.

Hill to Westley, 0 runs

13.2
.

Hill to Westley, 0 runs

13.1
.

Hill to Westley, 0 runs

12.6
1

Coad to Westley, 1 run

12.5
.

Coad to Westley, 0 runs

12.4
1

Coad to Benkenstein, 1 run

12.3
.

Coad to Benkenstein, 0 runs

12.2
.

Coad to Benkenstein, 0 runs

12.1
.

Coad to Benkenstein, 0 runs

11.6
1

Hill to Benkenstein, 1 run

11.5
.

Hill to Benkenstein, 0 runs

11.4
4

Hill to Benkenstein, 4 runs

11.3
.

Hill to Benkenstein, 0 runs

11.2
.

Hill to Benkenstein, 0 runs

11.1
1

Hill to Westley, 1 run

10.6
.

Coad to Benkenstein, 0 runs

10.5
.

Coad to Benkenstein, 0 runs

10.4
1

Coad to Westley, 1 run

10.3
.

Coad to Westley, 0 runs

10.2
.

Coad to Westley, 0 runs

10.1
.

Coad to Westley, 0 runs

9.4
1

Hill to Westley, 1 run

9.3
.

Hill to Westley, 0 runs

9.2
W

appeal, wicket (caught - Thain)

9.1
.

Hill to Thain, 0 runs

8.6
.

White to Benkenstein, 0 runs

8.5
.

White to Benkenstein, 0 runs

8.4
.

White to Benkenstein, 0 runs

8.3
.

White to Benkenstein, 0 runs

8.2
6

White to Benkenstein, 6 runs

8.1
1

White to Thain, 1 run

7.6
.

Hill to Benkenstein, 0 runs

7.5
.

Hill to Benkenstein, 0 runs

7.4
.

Hill to Benkenstein, 0 runs

7.3
.

Hill to Benkenstein, 0 runs

7.2
.

Hill to Benkenstein, 0 runs

7.1
.

Hill to Benkenstein, 0 runs

6.6
.

White to Thain, 0 runs

6.5
6

White to Thain, 6 runs

6.5
1

White to Thain, wide

6.4
1

White to Benkenstein, 1 run

6.3
.

White to Benkenstein, 0 runs

6.2
.

White to Benkenstein, 0 runs

6.1
.

White to Benkenstein, 0 runs

5.6
.

Coad to Thain, 0 runs

5.5
1

Coad to Benkenstein, 1 run

5.4
.

Coad to Benkenstein, 0 runs

5.3
1

Coad to Thain, 1 run

5.2
.

Coad to Thain, 0 runs

5.1
.

Coad to Thain, 0 runs

4.6
1

White to Thain, 1 run

4.5
.

White to Thain, 0 runs

4.4
.

White to Thain, 0 runs

4.3
.

White to Thain, 0 runs

4.2
.

White to Thain, 0 runs

4.1
.

White to Thain, 0 runs

3.6
.

Coad to Benkenstein, 0 runs

3.5
.

Coad to Benkenstein, 0 runs

3.4
1

Coad to Thain, 1 run

3.3
4

Coad to Thain, 4 runs

3.2
.

Coad to Thain, 0 runs

3.1
2

Coad to Thain, 2 runs

2.6
.

White to Benkenstein, 0 runs

2.5
.

White to Benkenstein, 0 runs

2.4
.

White to Benkenstein, 0 runs

2.3
.

White to Benkenstein, 0 runs

2.2
.

White to Benkenstein, 0 runs

2.1
.

White to Benkenstein, 0 runs

1.6
.

Coad to Thain, 0 runs

1.5
1

Coad to Benkenstein, 1 run

1.4
.

Coad to Benkenstein, 0 runs

1.3
.

Coad to Benkenstein, 0 runs

1.2
.

Coad to Benkenstein, 0 runs

1.1
4

Coad to Benkenstein, 4 runs

0.6
1

White to Benkenstein, 1 run

0.5
3

White to Thain, 3 runs

0.4
.

White to Thain, 0 runs

0.3
.

White to Thain, 0 runs

0.2
.

White to Thain, 0 runs

0.1
.

White to Thain, 0 runs