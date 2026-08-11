Highlights Middlesex vs Sussex List a One-Day Cup 11.08.2026

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Brunton Memorial Ground

MID
MID

(22 ov.) 116/2

SUS
SUS
22.3
1

Oosthuizen to Fernandes, 1 run

22.2
2

Oosthuizen to Fernandes, 2 runs

22.1
.

Oosthuizen to Fernandes, 0 runs

21.6
.

Henry to Cracknell, appeal

21.5
1

Henry to Fernandes, 1 run

21.4
.

Henry to Fernandes, 0 runs

21.3
.

Henry to Fernandes, 0 runs

21.2
.

Henry to Fernandes, 0 runs

21.1
.

Henry to Fernandes, 0 runs

21.1
1

Henry to Fernandes, wide

20.6
2

Price to Cracknell, 2 runs

20.5
1

Price to Fernandes, 1 run

20.4
.

Price to Fernandes, 0 runs

20.3
.

Price to Fernandes, 0 runs

20.2
.

Price to Fernandes, 0 runs

20.1
4

Price to Fernandes, 4 runs

19.6
.

Ibrahim to Cracknell, 0 runs

19.5
4

Ibrahim to Cracknell, 4 runs

19.4
1

Ibrahim to Fernandes, 1 run

19.3
4

Ibrahim to Fernandes, 4 runs

19.2
.

Ibrahim to Fernandes, 0 runs

19.1
.

Ibrahim to Fernandes, 0 runs

18.6
.

Price to Cracknell, 0 runs

18.5
.

Price to Cracknell, 0 runs

18.4
.

Price to Cracknell, 0 runs

18.4
1

Price to Cracknell, wide

18.3
.

Price to Cracknell, 0 runs

18.2
.

Price to Cracknell, 0 runs

18.1
.

Price to Cracknell, 0 runs

17.6
.

Ibrahim to Fernandes, 0 runs

17.5
.

Ibrahim to Fernandes, 0 runs

17.4
1

Ibrahim to Cracknell, 1 run

17.3
.

Ibrahim to Cracknell, 0 runs

17.2
1

Ibrahim to Fernandes, 1 run

17.1
1

Ibrahim to Cracknell, 1 run

16.6
.

Price to Fernandes, 0 runs

16.5
.

Price to Fernandes, 0 runs

16.4
4

Price to Fernandes, 4 runs

16.3
1

Price to Cracknell, 1 run

16.2
.

Price to Cracknell, 0 runs

16.1
2

Price to Cracknell, 2 runs

16.1
1

Price to Cracknell, wide

15.6
.

Ibrahim to Fernandes, 0 runs

15.5
.

Ibrahim to Fernandes, 0 runs

15.4
1

Ibrahim to Cracknell, 1 run

15.4
1

Ibrahim to Cracknell, wide

15.3
.

Ibrahim to Cracknell, 0 runs

15.2
1

Ibrahim to Fernandes, 1 run

15.1
.

Ibrahim to Fernandes, 0 runs

14.6
2

Price to Cracknell, 2 runs

14.5
.

Price to Cracknell, 0 runs

14.4
.

Price to Cracknell, 0 runs

14.3
.

Price to Cracknell, 0 runs

14.2
.

Price to Cracknell, 0 runs

14.1
1

Price to Fernandes, 1 run

13.6
.

Ibrahim to Cracknell, 0 runs

13.5
.

Ibrahim to Cracknell, 0 runs

13.4
.

Ibrahim to Cracknell, 0 runs

13.3
6

Ibrahim to Cracknell, 6 runs

13.2
1

Ibrahim to Fernandes, 1 run

13.1
.

Ibrahim to Fernandes, 0 runs

12.6
.

Price to Cracknell, 0 runs

12.5
.

Price to Cracknell, 0 runs

12.4
.

Price to Cracknell, 0 runs

12.3
4

Price to Cracknell, 4 runs

12.2
.

Price to Cracknell, 0 runs

12.1
.

Price to Cracknell, 0 runs

11.6
1

Ibrahim to Cracknell, 1 run

11.5
.

Ibrahim to Cracknell, 0 runs

11.4
.

Ibrahim to Cracknell, 0 runs

11.3
6

Ibrahim to Cracknell, 6 runs

11.2
.

Ibrahim to Cracknell, 0 runs

11.1
.

Ibrahim to Cracknell, 0 runs

10.6
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

10.5
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

10.4
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

10.3
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

10.2
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

10.1
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

9.6
4

Munt to Cracknell, 4 runs

9.5
1

Munt to Fernandes, 1 run

9.4
.

Munt to Fernandes, 0 runs

9.3
1

Munt to Cracknell, 1 run

9.2
.

Munt to Cracknell, 0 runs

9.1
.

Munt to Cracknell, 0 runs

8.6
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

8.5
4

Hudson-Prentice to Fernandes, 4 runs

8.4
1

Hudson-Prentice to Cracknell, 1 run

8.3
.

Hudson-Prentice to Cracknell, 0 runs

8.2
1

Hudson-Prentice to Fernandes, 1 run

8.1
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

7.5
.

Munt to Cracknell, 0 runs

7.4
1

Munt to Fernandes, 1 run

7.3
2

Munt to Fernandes, 2 runs

7.2
.

Munt to Fernandes, 0 runs

7.2
1

Munt to Fernandes, wide

7.1
.

Munt to Fernandes, 0 runs

6.6
.

Hudson-Prentice to Cracknell, 0 runs

6.5
1

Hudson-Prentice to Fernandes, 1 run

6.4
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

6.3
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

6.2
2

Hudson-Prentice to Fernandes, 2 runs

6.1
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

5.6
4

Munt to Cracknell, 4 runs

5.6
1

Munt to Cracknell, wide

5.5
1

Munt to Fernandes, 1 run

5.4
.

Munt to Fernandes, 0 runs

5.4
1

Munt to Fernandes, wide

5.3
2

Munt to Fernandes, 2 runs

5.2
.

Munt to Fernandes, 0 runs

5.1
1

Munt to Cracknell, 1 run

4.6
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

4.5
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

4.4
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

4.3
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

4.2
1

Hudson-Prentice to Cracknell, 1 run

4.1
1

Hudson-Prentice to Fernandes, 1 run

3.6
4

Munt to Cracknell, 4 runs

3.5
W

appeal, wicket (caught - Geddes)

3.4
.

Munt to Geddes, 0 runs

3.3
.

Munt to Geddes, 0 runs

3.2
.

Munt to Geddes, 0 runs

3.2
1

Munt to Geddes, wide

3.1
.

Munt to Geddes, 0 runs

2.6
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

2.5
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

2.4
4

Hudson-Prentice to Fernandes, 4 runs

2.3
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

2.2
4

Hudson-Prentice to Fernandes, 4 runs

2.1
.

Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs

1.6
.

Munt to Geddes, 0 runs

1.5
W

Munt to de Caires, appeal, wicket (bowled - de Caires)

1.4
4

Munt to de Caires, 4 runs

1.3
4

Munt to de Caires, 4 runs

1.2
1

Munt to Fernandes, 1 run

1.1
.

Munt to Fernandes, 0 runs

0.6
.

Hudson-Prentice to de Caires, 0 runs

0.5
.

Hudson-Prentice to de Caires, 0 runs

0.4
.

Hudson-Prentice to de Caires, 0 runs

0.4
1

Hudson-Prentice to de Caires, wide

0.3
.

Hudson-Prentice to de Caires, 0 runs

0.3
1

Hudson-Prentice to de Caires, wide

0.2
.

Hudson-Prentice to de Caires, 0 runs

0.1
.

Hudson-Prentice to de Caires, 0 runs