Highlights Middlesex vs Sussex List a One-Day Cup 11.08.2026
Oosthuizen to Fernandes, 1 run
Oosthuizen to Fernandes, 2 runs
Oosthuizen to Fernandes, 0 runs
Henry to Cracknell, appeal
Henry to Fernandes, 1 run
Henry to Fernandes, 0 runs
Henry to Fernandes, 0 runs
Henry to Fernandes, 0 runs
Henry to Fernandes, 0 runs
Henry to Fernandes, wide
Price to Cracknell, 2 runs
Price to Fernandes, 1 run
Price to Fernandes, 0 runs
Price to Fernandes, 0 runs
Price to Fernandes, 0 runs
Price to Fernandes, 4 runs
Ibrahim to Cracknell, 0 runs
Ibrahim to Cracknell, 4 runs
Ibrahim to Fernandes, 1 run
Ibrahim to Fernandes, 4 runs
Ibrahim to Fernandes, 0 runs
Ibrahim to Fernandes, 0 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Cracknell, wide
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Ibrahim to Fernandes, 0 runs
Ibrahim to Fernandes, 0 runs
Ibrahim to Cracknell, 1 run
Ibrahim to Cracknell, 0 runs
Ibrahim to Fernandes, 1 run
Ibrahim to Cracknell, 1 run
Price to Fernandes, 0 runs
Price to Fernandes, 0 runs
Price to Fernandes, 4 runs
Price to Cracknell, 1 run
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Cracknell, 2 runs
Price to Cracknell, wide
Ibrahim to Fernandes, 0 runs
Ibrahim to Fernandes, 0 runs
Ibrahim to Cracknell, 1 run
Ibrahim to Cracknell, wide
Ibrahim to Cracknell, 0 runs
Ibrahim to Fernandes, 1 run
Ibrahim to Fernandes, 0 runs
Price to Cracknell, 2 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Fernandes, 1 run
Ibrahim to Cracknell, 0 runs
Ibrahim to Cracknell, 0 runs
Ibrahim to Cracknell, 0 runs
Ibrahim to Cracknell, 6 runs
Ibrahim to Fernandes, 1 run
Ibrahim to Fernandes, 0 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Cracknell, 4 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Price to Cracknell, 0 runs
Ibrahim to Cracknell, 1 run
Ibrahim to Cracknell, 0 runs
Ibrahim to Cracknell, 0 runs
Ibrahim to Cracknell, 6 runs
Ibrahim to Cracknell, 0 runs
Ibrahim to Cracknell, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Munt to Cracknell, 4 runs
Munt to Fernandes, 1 run
Munt to Fernandes, 0 runs
Munt to Cracknell, 1 run
Munt to Cracknell, 0 runs
Munt to Cracknell, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 4 runs
Hudson-Prentice to Cracknell, 1 run
Hudson-Prentice to Cracknell, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 1 run
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Munt to Cracknell, 0 runs
Munt to Fernandes, 1 run
Munt to Fernandes, 2 runs
Munt to Fernandes, 0 runs
Munt to Fernandes, wide
Munt to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Cracknell, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 1 run
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 2 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Munt to Cracknell, 4 runs
Munt to Cracknell, wide
Munt to Fernandes, 1 run
Munt to Fernandes, 0 runs
Munt to Fernandes, wide
Munt to Fernandes, 2 runs
Munt to Fernandes, 0 runs
Munt to Cracknell, 1 run
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Cracknell, 1 run
Hudson-Prentice to Fernandes, 1 run
Munt to Cracknell, 4 runs
appeal, wicket (caught - Geddes)
Munt to Geddes, 0 runs
Munt to Geddes, 0 runs
Munt to Geddes, 0 runs
Munt to Geddes, wide
Munt to Geddes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 4 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 4 runs
Hudson-Prentice to Fernandes, 0 runs
Munt to Geddes, 0 runs
Munt to de Caires, appeal, wicket (bowled - de Caires)
Munt to de Caires, 4 runs
Munt to de Caires, 4 runs
Munt to Fernandes, 1 run
Munt to Fernandes, 0 runs
Hudson-Prentice to de Caires, 0 runs
Hudson-Prentice to de Caires, 0 runs
Hudson-Prentice to de Caires, 0 runs
Hudson-Prentice to de Caires, wide
Hudson-Prentice to de Caires, 0 runs
Hudson-Prentice to de Caires, wide
Hudson-Prentice to de Caires, 0 runs
Hudson-Prentice to de Caires, 0 runs