H2h Punjab vs Chhattisgarh List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

PUN
PUN
CHH
CHH
Punjab vs Chhattisgarh

First class, Ranji Trophy

PUNPunjab

CHHChhattisgarh

List a, Vijay Hazare Trophy

CHHChhattisgarh

253

PUNPunjab

254