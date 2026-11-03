Squads Punjab vs Chhattisgarh List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

PUN
PUN
CHH
CHH

Playing

PUN
PUN
CHH
CHH
First TeamSecond Team
Arora Salil

wicket keeper

Aditya Singh Dev

no information yet

Bajwa Sukhdeep

all rounder

Agarwal Shubham

all rounder

Choudhary Gourav

no information yet

Saharan Uday

all rounder

Sahu Harsh

no information yet

Sharma Abhishek

all rounder

Sarwate Aditya

all rounder

Sharma Sumit

all rounder

Tiwari Vikalp

no information yet

Singh Harnoor

no information yet

Yadav Harsh

no information yet

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Singh Sanvir

all rounder

Bench

PUN
PUN
CHH
CHH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet