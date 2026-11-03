Squads Punjab vs Chhattisgarh List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Salil
wicket keeper
Aditya Singh Dev
no information yet
Bajwa Sukhdeep
all rounder
Agarwal Shubham
all rounder
Bhagat Krish
bowler
Desai Sanjeet
batsman
Brar Gurnoor
bowler
Khare Amandeep Narayan
batsman
Brar Harpreet
bowler
Choudhary Gourav
no information yet
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Dhir Naman
bowler
Gill Shubman
batsman
Raut Mohit Rajesh
batsman
Saharan Uday
all rounder
Sahu Harsh
no information yet
Sharma Abhishek
all rounder
Sarwate Aditya
all rounder
Sharma Raghu
bowler
Singh Ashutosh
batsman
Sharma Sumit
all rounder
Singh Shashank
batsman
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Tiwari Vikalp
no information yet
Singh Anmolpreet
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Singh Arshdeep
bowler
Verma Mayank
batsman
Singh Harnoor
no information yet
Yadav Harsh
no information yet
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Yadav Mayank
bowler
Singh Ramandeep
batsman
Yadav Mayank
batsman
Singh Sanvir
all rounder
Yadav Prateek Mahesh
batsman
Match has not started yet