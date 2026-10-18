H2h Uttarakhand vs Tamil Nadu List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

UTT
UTT
TAN
TAN
Uttarakhand vs Tamil Nadu

First class, Ranji Trophy

TANTamil Nadu

UTTUttarakhand

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy Elite

TANTamil Nadu

168

UTTUttarakhand

164