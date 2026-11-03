Squads Uttarakhand vs Tamil Nadu List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

UTT
UTT
TAN
TAN

Playing

UTT
UTT
TAN
TAN
First TeamSecond Team
Achyuth CV

no information yet

Barswal Pankaj

no information yet

Govinth -

no information yet

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Garg Arya

bowler

Harsh Nikhil

no information yet

Kumar Singh Naveen

no information yet

Mohamed Ali S

no information yet

Paul Pradosh Ranjan

wicket keeper

Mahajan Aarav

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Sandhu Sunny

all rounder

Siddarth Andre

no information yet

Nailwal Deepesh

all rounder

Singh Gurjapneet

all rounder

SR Athish

no information yet

Rana Harsh

batsman

Rawat Sanskar

no information yet

Rawat Saurabh

wicket keeper

Bench

UTT
UTT
TAN
TAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet