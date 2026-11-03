Squads Uttarakhand vs Tamil Nadu List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ayachi Agnivesh
bowler
Achyuth CV
no information yet
Barswal Pankaj
no information yet
Govinth -
no information yet
Chandela Kunal
batsman
Indrajith Baba
batsman
Chaudhary Yuvraj
bowler
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
Kishore Sai
bowler
Garg Arya
bowler
Kumar Boopathi Vaishna
batsman
Harsh Nikhil
no information yet
Manikandan Karthick
bowler
Kumar Singh Naveen
no information yet
Mohamed Ali S
no information yet
Madhwal Akash
bowler
Paul Pradosh Ranjan
wicket keeper
Mahajan Aarav
no information yet
Rathi Sachin
bowler
Mishra Mayank
all rounder
Sandhu Sunny
all rounder
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Siddarth Andre
no information yet
Nailwal Deepesh
all rounder
Singh Gurjapneet
all rounder
Paliwal Harshit
bowler
SR Athish
no information yet
Rana Harsh
batsman
Sudharsan Sai
batsman
Rawat Sanskar
no information yet
Yadav Sanjay
batsman
Rawat Saurabh
wicket keeper
Singh Kamal Umesh
batsman
Suchith Jagadeesha
bowler
Sudha Avneesh
batsman
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Match has not started yet