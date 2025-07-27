H2h Uganda vs United Arab Emirates Odi ICC ODI World Cup Qualifier 18.12.2026

Odi

UGA
UGA
UAE
UAE
Uganda vs United Arab Emirates

T20i, T20 Pearl of Africa Series

UGAUganda

UAEUnited Arab Emirates

T20i, T20 Pearl of Africa Series

UGAUganda

UAEUnited Arab Emirates

T20i, T20 Pearl of Africa Series

UAEUnited Arab Emirates

UGAUganda