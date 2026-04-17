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Odi
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ODI Series Bangladesh vs New Zealand
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Bangladesh vs New Zealand
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H2h
H2h Bangladesh vs New Zealand Odi ODI Series Bangladesh vs New Zealand 17.04.2026
Apr 17, 2026
Odi
Shere Bangla National Stadium, Dhaka
05:00
AM
BAN
221
NZ
247
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Bangladesh vs New Zealand
Feb 24, 2025
Odi, ICC Champions Trophy
Rawalpindi Cricket Stadium
Bangladesh
236
New Zealand
240