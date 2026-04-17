Squads Bangladesh vs New Zealand Odi ODI Series Bangladesh vs New Zealand 17.04.2026

OdiShere Bangla National Stadium, Dhaka
BAN
BAN

221

NZ
NZ

247

Playing

BAN
BAN
NZ
NZ
First TeamSecond Team
Young Will

batsman

Das Liton

wicket keeper

Foxcroft Dean

all rounder

Abbas Muhammad

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Clarkson Josh

all rounder

Hossain Afif

all rounder

Bench

BAN
BAN
NZ
NZ
First TeamSecond Team
Ankon Mahidul Islam

wicket keeper

Sarkar Soumya

all rounder

Cleaver Dane

wicket keeper