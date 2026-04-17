Match details Bangladesh vs New Zealand Odi ODI Series Bangladesh vs New Zealand 17.04.2026

OdiShere Bangla National Stadium, Dhaka
BAN
BAN

221

NZ
NZ

247

Match Info

Match:ODI Series Bangladesh vs New Zealand 2026
Date:Friday, April 17, 2026 - Thursday, April 23, 2026
Toss:New Zealand won the toss and opt to bat
Time:Friday, April 17, 2026 05:00 AM (GMT+0)
Venue:Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka, Bangladesh
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bangladesh Squad

PlayersHassan Saif, Hasan Tanzid, Shanto Najmul Hossain, Das Liton, Hridoy Towhid, Miraz Mehidy Hasan, Hossain Rishad, Hossain Afif, Rana Nahid, Islam Shoriful, Ahmed Taskin, Rahman Raja Rejaur, Rahman Mustafizur
BenchAnkon Mahidul Islam, Islam Tanvir, Sarkar Soumya

New Zealand Squad

PlayersNicholls Henry, Young Will, Kelly Nicholas Frederick, Foxcroft Dean, Abbas Muhammad, Latham Tom, Clarkson Josh, Smith Nathan, Tickner Blair, O'Rourke William, Lennox Jayden
BenchAshok Adithya, Clarke Kristian, Cleaver Dane, Sears Ben

Venue Guide

StadiumSher-e-Bangla National Cricket Stadium
CityDhaka
Capacity25416
EndsIspahani End
Hosts toAqua Paints End