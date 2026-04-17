Match details Bangladesh vs New Zealand Odi ODI Series Bangladesh vs New Zealand 17.04.2026
Match Info
|Match:
|ODI Series Bangladesh vs New Zealand 2026
|Date:
|Friday, April 17, 2026 - Thursday, April 23, 2026
|Toss:
|New Zealand won the toss and opt to bat
|Time:
|Friday, April 17, 2026 05:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka, Bangladesh
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Bangladesh Squad
New Zealand Squad
|Players
|Nicholls Henry, Young Will, Kelly Nicholas Frederick, Foxcroft Dean, Abbas Muhammad, Latham Tom, Clarkson Josh, Smith Nathan, Tickner Blair, O'Rourke William, Lennox Jayden
|Bench
|Ashok Adithya, Clarke Kristian, Cleaver Dane, Sears Ben
Venue Guide
|Stadium
|Sher-e-Bangla National Cricket Stadium
|City
|Dhaka
|Capacity
|25416
|Ends
|Ispahani End
|Hosts to
|Aqua Paints End