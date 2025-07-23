ODI Sri Lanka Tri-Series, Women Cricket Live Score 2026

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ODI Sri Lanka Tri-Series, Women Team List

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India

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Sri Lanka

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South Africa

ODI Sri Lanka Tri-Series, Women Stadiums

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R. Premadasa Stadium

Colombo, Sri Lanka