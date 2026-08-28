H2h Brussels Warriors vs Antwerp Giants T10 T10 ECS Belgium 28.08.2026

T10

BRU
BRU
ANT
ANT
Brussels Warriors vs Antwerp Giants

T10, T10 ECS Belgium

BRUBrussels Warriors

ANTAntwerp Giants

T10, T10 ECS Belgium

BRUBrussels Warriors

ANTAntwerp Giants