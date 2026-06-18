H2h Amaravati Royals vs Simhadri Vizag Lions T20 T20 Andhra Premier League 18.06.2026

T20

AMA
AMA

158

SIM
SIM

202

Amaravati Royals vs Simhadri Vizag Lions

T20, T20 Andhra Premier League

SIMSimhadri Vizag Lions

166

AMAAmaravati Royals

181

T20, T20 Andhra Premier League

AMAAmaravati Royals

SIMSimhadri Vizag Lions