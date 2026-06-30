T20 Andhra Premier League Cricket Matches Results 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule
TomorrowYesterday

T20 Andhra Premier League Team List

view all
image

Amaravati Royals

image

Bhimavaram Bulls

image

Simhadri Vizag Lions

image

Kakinada Kings

image

Royals of Rayalaseema

image

Tungabhadra Warriors

image

Vijayawada Sunshiners

image

Lq1

image

We1