Bhimavaram Bulls vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
BHI
140
SIM
139
T20 Andhra Premier League
BHI
140
SIM
139
T20 Andhra Premier League
WE1
LQ1
T20 Andhra Premier League
SIM
243
AMA
186
T20 Andhra Premier League
AMA
164
BHI
168
T20 Andhra Premier League
ROY
137
AMA
190
T20 Andhra Premier League
SIM
161
TUN
140
T20 Andhra Premier League
KAK
118
BHI
119
T20 Andhra Premier League
AMA
173
VIJ
170
T20 Andhra Premier League
TUN
158
KAK
161
T20 Andhra Premier League
VIJ
208
ROY
189
T20 Andhra Premier League
BHI
208
AMA
212
T20 Andhra Premier League
ROY
186
SIM
190
T20 Andhra Premier League
KAK
180
VIJ
290
T20 Andhra Premier League
ROY
135
TUN
132
T20 Andhra Premier League
AMA
105
KAK
225
T20 Andhra Premier League
TUN
154
BHI
153
T20 Andhra Premier League
SIM
217
ROY
158
T20 Andhra Premier League
BHI
218
VIJ
212
T20 Andhra Premier League
AMA
158
SIM
202
T20 Andhra Premier League
KAK
211
ROY
213
T20 Andhra Premier League
VIJ
198
TUN
179
T20 Andhra Premier League
VIJ
167
SIM
234
T20 Andhra Premier League
AMA
169
BHI
163
T20 Andhra Premier League
TUN
155
KAK
189
T20 Andhra Premier League
BHI
219
SIM
115
T20 Andhra Premier League
ROY
148
TUN
149
T20 Andhra Premier League
KAK
151
VIJ
202
T20 Andhra Premier League
BHI
210
ROY
208
T20 Andhra Premier League
SIM
166
AMA
181
T20 Andhra Premier League
VIJ
214
BHI
217
T20 Andhra Premier League
TUN
105
AMA
108
T20 Andhra Premier League
SIM
148
KAK
219