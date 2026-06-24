H2h Bhimavaram Bulls vs Amaravati Royals T20 T20 Andhra Premier League 24.06.2026

T20

BHI
BHI

208

AMA
AMA

212

Bhimavaram Bulls vs Amaravati Royals

T20, T20 Andhra Premier League

AMAAmaravati Royals

169

BHIBhimavaram Bulls

163

T20, T20 Andhra Premier League

BHIBhimavaram Bulls

AMAAmaravati Royals