H2h Royals of Rayalaseema vs Amaravati Royals T20 T20 Andhra Premier League 27.06.2026

T20

ROY
ROY

137

AMA
AMA

190

Royals of Rayalaseema vs Amaravati Royals

T20, T20 Andhra Premier League

ROYRoyals of Rayalaseema

AMAAmaravati Royals